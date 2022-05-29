Делягин пошутил про три извечных заболевания русских мужчин

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал неизлечимым заболеванием всех русских мужчин желание стать президентом. В видеорассуждении, опубликованном в Telegram-канале, он перечислил еще две «национальные» мужские болезни.

«В последнее время столько всяких идей возникает о будущем, что я сразу вспомнил чудесную фразу о том, что у русских мужчин есть три заболевания: алкоголизм, простатит и желание стать президентом. Но между этими тремя заболеваниями есть очень существенная разница. Первые два — лечатся», — заявил Делягин.

Ранее «Эксперт» писал, что Михаил Делягин опубликовал видео из пункта обмена валют Росбанка и обратил внимание на разницу между покупкой и продажей долларов и евро. И в том, и в другом случае она составляла 35 рублей.

