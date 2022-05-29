Фельдшер скорой помощи рассказала, что делать при укусе змеи

Каждое лето только в петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставляют до десятка пострадавших от змеиных укусов. В этом сезоне их пока не было, но фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына предупреждает — после нападения гадюки многое зависит от того, насколько правильно будет оказана первая помощь. Ее рекомендации опубликовал портал «Доктор Питер».

По словам фельдшера, если змее удалось впрыснуть яд, происходит, как правило, онемение в месте укуса. Затем боль и отек распространяются дальше по пострадавшей руке или ноге, могут также образоваться пузыри с серозным или серозно-геморрагическим содержимым, подвижность руки или ноги может стать ограниченной. Кроме того, не исключено увеличение лимфатических узлов или, в крайних случаях, — развитие некроза. У человека может появиться сонливость, слабость или, наоборот, возбуждение, а также головокружение, тошнота, озноб, тахикардия, одышка, сухость и горький вкус во рту. Через 4-12 часов после укуса может снизиться артериальное давление.

«Прежде всего, не надо применять никакие экстремальные методы помощи — накладывать жгуты, отсасывать яд, делать разрезы, прижигать огнем или обкладывать льдом. Исследования показали, что все эти методы неэффективны, а некоторые даже опасны — они приводят к инфицированию и усилению кровотечения. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления (особенно при укусах гюрзы, гадюк), повышает возможность летального исхода. При отсасывании удается эвакуировать не более 20% яда, но очень велика опасность инфицирования ранки от укуса», — рассказала Синицына.

Фельдшер порекомендовала в первую очередь перестать паниковать — примерно в половине случаев змея не впрыскивает яд в жертву. Если это все-таки произошло, и пострадала рука, нужно немедленно снять с нее кольца и браслеты, так как вероятен отек, и все это будет мешать циркуляции крови. Затем нужно принять антигистаминный препарат и сделать так, чтобы укушенная рука или нога не двигались, так как сокращение мышц способствует распространению яда по организму.

Скорую помощь нужно вызвать как можно быстрее, либо самостоятельно доставить пострадавшего в ближайшую больницу. При этом он не должен идти сам — лучше всего его нести на носилках. Если змея мертва, ее нужно сфотографировать, чтобы помочь врачам в идентификации.

До приезда врачей нужно пить как можно больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание и ускорить выведение яда из организма. Спиртное в этом случае категорически запрещено.

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