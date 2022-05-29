Лучшие российские пляжи сменят «Голубые флаги» на «Синие»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вручил 23 сочинским пляжам сертификаты качества по стандарту Ростуризма «Синий флаг». Он отметил, что российский стандарт по многим показателям превосходит международную оценку комфорта и безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы оставим "Голубые флаги" коллективному западу, но я могу сказать, что наш новый символ качества "Синий флаг" — синий, как наше самое синее в мире Черное море — является теперь новым стандартом, который по многим критериям даже превосходит принятые международные. Наши туристы будут пользоваться замечательной инфраструктурой и могут быть уверенными в том, что они находятся в комфортных и безопасных условиях», — заявил Чернышенко.

Зампред правительства подчеркнул, что основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность, доступная среда, наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок их действия – три года.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что на этот сезон подготовлено 188 благоустроенных пляжных территорий, летом планируется принять около 4,5 млн туристов.

Как писали «Кубанские новости», накануне прошлого лета «Голубые флаги» получили 33 сочинских пляжа. Решение о присвоении международного знака качества было принято в Копенгагене, где в режиме онлайн состоялось заседание экспертного совета.

Ранее «Эксперт» писал, что закрытие аэропортов в южных городах уже оказало влияние на летний сезон этого года — объемы бронирований на курортах Краснодарского края и Крыма сейчас ниже ожидаемых. Снижение продаж в зависимости от направления составляет от 10 до 80% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), многие отели черноморского побережья, за исключением Сочи, на этом фоне уже снижают цены, скидки до 15% начали предлагать и гостиницы Абхазии.

