Граждане РФ вышли в лидеры по числу открытых в Турции компаний

В марте текущего года россияне учредили в Турции 64 компании с иностранным участием, а в апреле — еще 136. Всего за прошедший месяц в стране открыли 1650 иностранных совместных предприятий. На втором, после россиян, месте — иранцы, создавшие 120 компаний, сообщает газета Yeni Şafak.

«Согласно статистике созданных и закрытых компаний Турецкого союза палат и товарных бирж (TOBB), в апреле в Турции было создано 1650 компаний с участием иностранного капитала. Количество компаний с российскими партнерами составило 136 (+112%). Таким образом, россияне создали больше всего компаний с иностранными партнерами в Турции. Иранцы опустились на второе место», — говорится в публикации.

На третьем месте по этому показателю — сирийцы с 52 компаниями, на четвертом — немцы (49), на пятом — азербайджанцы (35).

Как сообщает газета, россияне стали и самыми активными среди иностранцев покупателями жилья в Турции. В апреле они приобрели 1152 объекта жилой недвижимости, что на 186,6% больше, чем в марте.

Ранее «Эксперт» писал, что Турция планировала принять миллионы туристов из России и Украины, но в этом году турпоток из этих стран оказался совсем не таким, на какой рассчитывали. Глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр сообщил, что ситуацию удалось исправить благодаря альтернативным рынкам, и по числу иностранных туристов уже установлен рекорд. В частности, отдых на турецких курортах все больше пользуется спросом у жителей Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании.

