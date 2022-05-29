Как выбрать автомобильные шины?

Правильный выбор шин зависит от того, в каких условиях наиболее часто используется авто. Вы можете автомобильные шины купить в интернет-магазине Планета Авто.

Какие шины выбрать?

Шины MT. Шины типа Mud-Terrain. Характерный, очень агрессивный протектор сразу позволяет сказать, что мы имеем дело с сверхмощной шиной.

Шина этого типа выбирается любителями тяжелого бездорожья и высокопроизводительного бездорожья. Шины MT предназначены для обеспечения максимального контроля и сцепления во время водных и грязевых пересечений. Они должны преодолеть все препятствия, с которыми они сталкиваются на своем пути. Лодыжки протектора массивны, а большое пространство между ними облегчает очистку шины, что облегчает езду в сложных условиях. Большинство внедорожных моделей имеют усиленную боковую стенку, которая защищает от разреза или разрыва шины.

Эти шины отлично подходят для бездорожья, однако на асфальтированной дороге они не обеспечат достаточного комфорта, хотя бы из-за высокого уровня шума. Эти шины используются, если автомобиль в более чем 80% случаев используется в тяжелой местности. Выбор в магазине Планета Авто огромный и вы сможете подобрать идеальные шины.

Шины серии AT

Более простыми являются шины типа AT. Они созданы на основе шин MT, однако имеют больше характеристик дорожных шин. Как и шины MT, они имеют агрессивный рисунок протектора и имеют прочную конструкцию. Однако для их конструкции использовалась другая, более мягкая, смесь, которая обеспечит нам комфорт на шоссе. Колодки протектора сформированы таким образом, чтобы снизить уровень шума. Это также улучшило поведение на мокрой дороге. Эти шины ведут себя в таких условиях на асфальтированных поверхностях намного лучше, чем шины MT.

В случае, если наш внедорожник или авто 44 большую часть времени проводит на шоссе, а в лес спускается только в выходные дни на рыбалку, то идеальным выбором будут шины типа HT. Это шина, используемая, когда 80% времени мы проводим на шоссе. Шины HT созданы на основе дорожных шин, но, несмотря на это, обладают повышенной прочностью и протектором, позволяющим преодолевать более сложные подъемы, не зарываясь в грязь.