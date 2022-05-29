Минобороны сообщило о новых ударах по националистам

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий Кривого Рога, две артиллерийские батареи на огневых позициях, пусковую установку ЗРК «Оса-АКМ» и более 300 националистов, российские средства ПВО сбили один самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей и пять складов боеприпасов», — заявил Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области сбили в воздухе один самолет Су-25 ВСУ. Были уничтожены также четыре беспилотника и перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч». Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов, отметил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал, что примерно 250 сторонников украинских националистов оказались среди направлявшихся в Россию беженцев с территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Всего, по его словам, с середины февраля в Российскую Федерацию было пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан, однако под видом беженцев пытались перейти границу праворадикальные и националистические элементы, в том числе участвовавшие в боевых действиях.

