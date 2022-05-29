Названы самые популярные книги у российских детей

Произведения «Маленький принц» и «Гарри Поттер и философский камень» пользуются наибольшей популярностью среди российских детей, а самыми любимыми писателями оказались Джоан Роулинг и Астрид Линдгрен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «ЛитРес».

«В топ-10 популярных книг попала действительно хорошая литература: как произведения Джоан Роулинг, так и книги Астрид Линдгрен и Элинор Портер. Все это детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества», — отметила шеф-редактор сервиса Екатерина Писарева.

Так, лидером стала книга «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, на втором месте — «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем — «Пес по имени Мани» Бодо Шефер, на четвертом — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, на пятом — «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.

В десятку лидеров вошли также роман «Маленький женщины» Луизы Мэй Олкотт, еще одно произведение Роулинг — «Рождественской поросенок», «Полианна» Элинор Портер, «Энн из Зеленых крыш» Люси Мод Монтгомери и аудиокнига «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» Астрид Линдгрен.

Самыми популярными писателями оказались Джоан Роулинг, Астрид Линдгрен, Холли Вебб, Антуан де Сент-Экзюпери, Николай Носов, Луиза Мэй Олкотт, Туве Янссон, Эдуард Успенский, Льюис Кэролл и Ганс Христиан Андерсен.

Ранее «Эксперт» писал, что рейтинг самых переводимых произведений возглавила книга «Хочу и буду. принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского. Известный психолог создал собственные шесть правил счастливой жизни, которые помогли ему лично и миллионам его поклонников. На втором месте — «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери, на третьем ­— «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко.

