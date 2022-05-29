Особенности и преимущества независимой оценки недвижимости

29 мая 2022, 14:58

Любой объект столичной недвижимости, и жилой, и нежилой, имеет номинальную и рыночную стоимость. Раньше эти значения отличались друг от друга на порядок.

Сейчас цены в реестрах и на рынке ближе, однако при сделках независимая оценка недвижимости в Москве по-прежнему важна.  Особенно актуальна она при покупке квартир в ипотеку. Заимствование в банке для многих покупателей – единственный способ решить квартирный вопрос. Кредитная организация, которая берёт покупаемую квартиру в залог, обязана знать реальную стоимость недвижимости. Это касается квартир в уже сданных домах, строящегося жилья и вторичной недвижимости.

В оценку недвижимости входит как определение непосредственной стоимости объекта (грубо говоря, стен и потолков со всем содержимым), так и прав связанных с объектом лиц. Это может быть право собственности, аренды, совместного использования и т.д. Профессиональные оценщики выделяют несколько алгоритмов оценки недвижимости и в совершенстве ими владеют.

Кто вправе оценивать недвижимость?

Право проводить независимую оценку недвижимого имущества может иметь юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обозначившие соответствующий вид деятельности в кодах статистики.

Непременное условие – членство в саморегулируемой организации  оценщиков. Список СРО велик, оценщик свободен в выборе организации. Её роль заключается в покрытии убытков участников сделки или банка в случае, если оценка окажется недостоверной или ошибочной, а страхового покрытия для компенсации будет недостаточно.

Перед тем, как поручить кому-либо оценку недвижимости, необходимо убедиться в наличии свидетельства о вступлении в СРО и полиса гражданской ответственности.

Когда необходима оценка?

Вот самые актуальные примеры необходимости независимой оценки недвижимости в Москве:

  • получение ипотечного кредита;
  • получение кредита под залог недвижимости (без ипотеки);
  • дарение недвижимого имущества;
  • продажа недвижимости, особенно с условиями;
  • страхование недвижимости;
  • принятие или отказ от наследства;
  • досудебное и судебное разрешение споров;
  • заключение брачного контракта и бракоразводный процесс;
  • внесение объекта в уставной фонд предприятия.

Отчёт сертифицированного эксперта-оценщика по умолчанию имеет законную силу для суда любой юрисдикции в России.

Что можно оценить?

Процедуре экспертной оценке может подвергаться любая недвижимость. На практике чаще всего оценивают рыночную стоимость (в порядке убывания популярности):

  1. Домов, квартир, комнат, а также долей в жилой недвижимости.
  2. Участков земли в Москве и области.
  3. Нежилых частных объектов, не пригодных для коммерческого использования (бани, гаражи, хозяйственные постройки).
  4. Объектов коммерческой недвижимости.
  5. Незавершенных объектов строительства.
  6. Объектов дорожной и инженерной инфраструктуры (мосты, дамбы, тоннели, трубопроводы и т.д.).

Деятельность профессиональных оценщиков ведётся в строгом соответствии с действующим законодательством и негласным профессиональным кодексом. При выборе оценщика для проблемной недвижимости лучше ориентироваться на профильные организации с солидным опытом и опубликованным списком сложных объектов, которые они оценили. 