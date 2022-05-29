Особенности и преимущества независимой оценки недвижимости

Сейчас цены в реестрах и на рынке ближе, однако при сделках независимая оценка недвижимости в Москве по-прежнему важна. Особенно актуальна она при покупке квартир в ипотеку. Заимствование в банке для многих покупателей – единственный способ решить квартирный вопрос. Кредитная организация, которая берёт покупаемую квартиру в залог, обязана знать реальную стоимость недвижимости. Это касается квартир в уже сданных домах, строящегося жилья и вторичной недвижимости.

В оценку недвижимости входит как определение непосредственной стоимости объекта (грубо говоря, стен и потолков со всем содержимым), так и прав связанных с объектом лиц. Это может быть право собственности, аренды, совместного использования и т.д. Профессиональные оценщики выделяют несколько алгоритмов оценки недвижимости и в совершенстве ими владеют.

Кто вправе оценивать недвижимость?

Право проводить независимую оценку недвижимого имущества может иметь юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обозначившие соответствующий вид деятельности в кодах статистики.

Непременное условие – членство в саморегулируемой организации оценщиков. Список СРО велик, оценщик свободен в выборе организации. Её роль заключается в покрытии убытков участников сделки или банка в случае, если оценка окажется недостоверной или ошибочной, а страхового покрытия для компенсации будет недостаточно.

Перед тем, как поручить кому-либо оценку недвижимости, необходимо убедиться в наличии свидетельства о вступлении в СРО и полиса гражданской ответственности.

Когда необходима оценка?

Вот самые актуальные примеры необходимости независимой оценки недвижимости в Москве:

получение ипотечного кредита;

получение кредита под залог недвижимости (без ипотеки);

дарение недвижимого имущества;

продажа недвижимости, особенно с условиями;

страхование недвижимости;

принятие или отказ от наследства;

досудебное и судебное разрешение споров;

заключение брачного контракта и бракоразводный процесс;

внесение объекта в уставной фонд предприятия.

Отчёт сертифицированного эксперта-оценщика по умолчанию имеет законную силу для суда любой юрисдикции в России.

Что можно оценить?

Процедуре экспертной оценке может подвергаться любая недвижимость. На практике чаще всего оценивают рыночную стоимость (в порядке убывания популярности):

Домов, квартир, комнат, а также долей в жилой недвижимости. Участков земли в Москве и области. Нежилых частных объектов, не пригодных для коммерческого использования (бани, гаражи, хозяйственные постройки). Объектов коммерческой недвижимости. Незавершенных объектов строительства. Объектов дорожной и инженерной инфраструктуры (мосты, дамбы, тоннели, трубопроводы и т.д.).

Деятельность профессиональных оценщиков ведётся в строгом соответствии с действующим законодательством и негласным профессиональным кодексом. При выборе оценщика для проблемной недвижимости лучше ориентироваться на профильные организации с солидным опытом и опубликованным списком сложных объектов, которые они оценили.