Патриарх Кирилл высказался о последних событиях «на братской Украине»

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий и епископат должны действовать сегодня «максимально мудро», чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа, в Русской православной церкви верят, что именно так и будет, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Храме Христа Спасителя.

«Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пропасть пролегла. Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет», — сказал патриарх.

Он напомнил, как Ленин принял решение о разделении Руси на независимые государства, и последствия этого страшного решения, по его словам, откликаются до сих пор. При этом предстоятель РПЦ выразил уверенность, что несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, «церковь единого народа, вышедшего из киевской купели Крещения» будет хранить в своем сердце, памяти и благочестивых обычаях великое наследие предков, идущее от князя Владимира.

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но мы молимся и о том, чтобы никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство нашего народа», — отметил патриарх.

В пятницу было принято постановление Собора Украинской православной церкви (УПЦ), в котором говорится о внесении «дополнений и изменений в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви».

Ранее «Эксперт» писал, что патриарх Кирилл призвал россиян в непростое для страны время сплотиться вокруг власти, а руководителей государства — быть готовыми всегда служить своему народу. Это, по его словам, создаст в России подлинную солидарность и позволит отражать врагов внешних и внутренних.

