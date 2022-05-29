Путин заверил Вучича в бесперебойных поставках газа

Президенты РФ и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о дальнейшем сотрудничестве и, в частности, о бесперебойной поставке российского природного газа в Сербию. Об этом заявили в пресс-службе Кремля. Вучич позже сообщил, что газовый контракт будет подписан на три года.

«Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине и событиям вокруг Косово.

Как передает ТАСС, Вучич позже сообщил журналистам, что в ходе разговора было условлено, что цена на газ «будет рассчитана 100% по нефтяной формуле, что означает от $310 до $408 за 1 тыс. кубометров газа». Президент Сербии назвал цену за 2,2 млрд кубометров газа лучшей ценой в Европе. Открытым, по его словам, остается вопрос цены за дополнительные 800 млн кубометров газа, на которые выросло потребление.

Вучич выразил благодарность российским партнерам за «корректный подход» и сообщил, что контракт будет подписан на три года. По его словам, Сербия в данный момент платит за газ в три раза меньше, чем остальная Европа, а зимой это будет в 10 раз меньше. Он предположил, что только Армения и Белоруссия «получат лучшую цену».

Ранее «Эксперт» писал, что нынешний договор сербского «Србиягаза» с российским «Газпромом» на поставки 6 млн кубов «голубого топлива» в сутки по 270 долл. за 1 тыс. кубов истекает 31 мая. Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, так как у Белграда сейчас нет других альтернативы российскому «голубом топливу».

