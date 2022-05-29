Режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России вновь продлили

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 6 июня, сообщает Росавиация. Запрет распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — говорится в сообщении Росавиации.

Мера была введена российскими авиационными властями 24 февраля на фоне проведения спецоперации на Украине.

Ранее «Эксперт» писал, что в середине апреля на компенсацию операционных расходов аэропортов центральных и южных регионов России из резервного фонда правительства было выделено более 1,5 млрд рублей. В мае правительство удвоило объем поддержки. С учетом нового транша компенсация превысила 3 млрд рублей.

