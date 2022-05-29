Россиянам рассказали о возможности не платить за лечение в частной клинике

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) дает гражданам право безвозмездно получать медицинские услуги в том числе и в некоторых коммерческих клиниках. Обычно на своем сайте учреждение указывает, по каким именно услугам оно работает в системе ОМС. Об этом агенству «Прайм» рассказал завкафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин.

«Клиника должна подать заявку в территориальный фонд ОМС, указав тот вид медицинской услуги, который они хотели бы включить в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам конкретного субъекта РФ. Срок подачи такой заявки ежегодно до 1 ноября», — рассказал Акулин.

Он пояснил, что затем Территориальная государственная тарифная комиссия с представителями управления здравоохранения, ТФОМС, ассоциации страховых компаний, профессиональной ассоциации медицинских организаций рассматривает эту заявку и решает, какое количество услуг в год будет включено. Если клиника с этими условиями согласна, то подписывает договор с ТФОМС, и со следующего года туда можно обращаться бесплатно. При этом гражданам потребуется получить направление от поликлиники по месту жительства на данные медуслуги.

Подробнее об услугах, которые можно получить по ОМС, можно узнать на сайте клиники, а также на сайте ТФОМС региона, добавил Акулин.

Ранее «Эксперт» писал, что число жалоб россиян в страховые медицинские организации на доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС за период с января по октябрь 2021 года выросло в два раза. По мнению страховщиков, одной из причин является отсутствие взаимосвязи с ФФОМС и региональными властями, которые не реализуют свои полномочия должным образом.