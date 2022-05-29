Синоптик пообещал долгожданное тепло жителям Центральной России

На предстоящей неделе в Москву и другие регионы Центральной России придет заметное потепление. Уже в понедельник воздух должен прогреться до +20 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя, наконец-то, порадует жителей Центральной России нормальным летним теплом! В понедельник в регионе, в условиях малооблачной погоды, под утро воздух остынет до +3…+8, а днем майское солнце прогреет воздух до +16…+21, лишь вечером кое-где могут брызнуть незначительные дожди», — написал Тишковец.

Во вторник, последний день весны погода проводит интенсивными ливнями с 80%-ой вероятностью грозы. Однако ночью будет уже не ниже +9…+14, а днем +15…+20. В первый день лета в темное время суток будет уже +10…+15, а после полудня воздух прогреется до +19…+24. В четверг не исключены грозовые дожди, ночная температура будет в пределах +11…+16, днем +21…+26.

В пятницу, по прогнозу синоптика, холодный фронт и скоротечные дожди «немного смажут летнее тепло». Ночью посвежеет до +9…+14, а днем до +18…+23.

Ранее «Эксперт» писал, что метеорологическое лето в Москве обычно наступает 28 мая, однако в этом году оно немного задержится и придет уже вместе с календарным. Эта неделя в Центральной России подтвердила холодный статус мая, который в наступившем столетии характеризуется самой низкой температурой и входит в семерку наиболее прохладных финалов весны за последние 74 года.

