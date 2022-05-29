Технологии лечения зубов под микроскопом

Одним из таковых решений является использование стоматологичекского микроскопа для лечения зубов https://shipkovclinic.ru/services/diagnostika-i-lechenie-pod-mikroskopom-leica/.

Зачем применяется микроскоп

Среди самых основных преимуществ от использования данного устройства в первую очередь можно выделить такие положительные факторы, как:

Практически полную безопасность, поскольку риски удаления живых тканей в данном случае минимальны;

Обеспечение намного более удачного обзора поверхности для обработки;

Повышение эффективности от работы, поскольку рисков того, что какой-либо неочищенный канал будет пропущен, в данном случае практически нет.

Использование микроскопа серьезно расширило возможности зубной медицины в настоящее время. Так, в тех местах, где раньше можно было лишь удалять зуб, сейчас его можно вполне успешно спасти только лишь благодаря применению микроскопов.

Использование прибора более чем уместно для большого количества различных проблем. Например, посредством использования микроскопа можно вполне успешно излечить гранулёму, извлечь кисту, при этом не устраняя непосредственно сам зуб, более успешно бороться против кариеса на его ранних стадиях. Собственно, исходя из этого можно сделать простой вывод, в рамках которого можно понять, что использование микроскопа более чем оправдано для большинства людей, поскольку применять его можно в том числе и для лечения максимально распространенным заболеваний, которые тревожат большое количество человек.

В итоге использовать микроскоп более чем оправдано и с эффективной точки зрения, и с точки зрения стоимости, а также безопасности использования.

Стоматологический микроскоп позволяет проводить не только качественную диагностику, но также лечение, протезирование и имплантацию.

Для использования дентального микроскопа при диагностике и лечении заболеваний полости рта не существует противопоказаний, так как прибор напрямую не контактирует с тканями пациента.