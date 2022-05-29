Вице-мэр Ефимов: около 150 участков бывших промзон Москвы станут современными городскими кварталами

Власти Москвы разрабатывают около 150 проектов комплексного развития территорий бывших промышленных зон. В течение нескольких следующих лет там появятся современные кварталы с жильем и рабочими местами, сообщил 28 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Программа “Индустриальные кварталы” планомерно развивается: сегодня в работе находится около 150 проектов. Благодаря их реализации на месте заброшенных промышленных зон появятся районы с современными предприятиями, офисами, жильем и развитой инфраструктурой. По семи проектам заключены договоры и определены инвесторы. Они вложат в преображение территорий более 300 млрд рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в целом программа позволит создать более 550 тыс новых рабочих мест, а также привлечь в бюджет Москвы почти 3 трлн рублей.

Общая площадь 7 участков, которые находятся в разработке и подлежат редевелопменту, составляет 113 га, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Семь проектов касаются развития бывших промзон “Октябрьское поле”, “Кунцево”, “Алтуфьевское шоссе”, “Братцево”, двух участков в “Коровино” и одного на улице Никулинская, владение 2. Там построят около 2,5 млн кв м недвижимости и создадут более 24 тыс. рабочих мест», — отметил Максим Гаман.

При планировании в департаменте учитывают предложения профильных органов власти о том, какие объекты необходимы в этих районах. Например, это может быть строительство отраслевых колледжей при формировании промышленных кластеров, спортивные центры или поликлиники.

Напомним, первый договор на комплексное развитие территорий (КРТ) в рамках проекта «Индустриальные кварталы» власти Москвы заключили в 2020 году. По его итогу планируется преобразовать производственную зону «Октябрьское поле» общей площадью 5,92 га. В проект вложат около 14 млрд рублей, отчисления в бюджет города составляют 300 млн рублей в год. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство до 2024 года. Всего на данный момент заключено 7 договоров от КРТ, из них два — в текущем году.