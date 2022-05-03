Какие анализы сдают для определения беременности?

Прежде чем сделать большой скачок к родительству, необходимо задать себе несколько важных вопросов. Один из самых распространенных вопросов - какие тесты проводятся для определения беременности, что такое анализ на беременность ХГЧ и какие есть еще варианты? Как только вы убедились, что ожидаете ребенка, пришло время подумать о своих дальнейших планах. Следующим вашим шагом должен стать выбор врача, который сможет поддержать ваши предпочтения в отношении родов. Что вы выберете: акушера или акушерку?

Какие анализы берутся для определения беременности

Существует три основных вида анализов, используемых для определения беременности: гормональный, ультразвуковой и анализ крови. Эти анализы используются на протяжении всей беременности, а также в конце беременности во время родов. Этими же видами тестов обычно пользуются женщины, у которых возникли проблемы с наступлением беременности или которые хотят убедиться, что они не забеременеют.

Все три этих метода могут определить, беременны вы или нет до этого момента, но более совершенные технологии в современных наборах тестов на беременность обеспечивают большую точность и удобство, чем когда-либо прежде! В этой статье мы подробно рассмотрим каждый метод, чтобы читатели могли понять его преимущества перед другими, доступными сегодня на рынке.

Ультразвуковое исследование

Ультразвуковое исследование - это процедура, при которой используются высокочастотные звуковые волны для сканирования брюшной полости женщины, создавая изображение (сонограмму) ребенка и плаценты. Существует два типа ультразвуковых исследований:

Диагностическое УЗИ - создает изображение, чтобы посмотреть на развивающегося ребенка. Оно может подтвердить наличие сердцебиения ребенка, исключить внематочную беременность и определить возраст ребенка. Это УЗИ обычно проводится на сроке от шести до восьми недель беременности.

УЗИ анатомии - позволяет получить более подробную информацию о растущем ребенке, в частности, узнать, сколько детей вы вынашиваете, и оценить наличие основных врожденных дефектов. Это УЗИ обычно проводится на сроке от 18 до 20 недель. Часто это обследование проводится вместе с другими скрининговыми тестами, такими как анализ крови или скрининговый тест материнской сыворотки, во втором триместре (19-20 недель).

Анализ на беременность ХГЧ

Этот анализ может проводиться в виде анализа крови или мочи. Анализ крови является более точным и проводится в лаборатории. Анализ мочи менее точен и обычно проводится врачом или медсестрой.

Чтобы сделать анализ мочи, вы помочитесь в стаканчик, держа палочку в потоке мочи. Некоторые тесты должны быть полностью погружены, поэтому убедитесь, что палочка не касается краев чашки. Через 10 секунд (плюс-минус) посмотрите на свои результаты.

Положительный результат означает, что вы беременны. Отрицательный результат означает, что вы не беременны или еще слишком рано говорить о беременности.

Что означает ХГЧ

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) - это гормон, вырабатываемый плацентой после имплантации. Присутствие ХГЧ обнаруживается в некоторых тестах на беременность (тест-полосках на ХГЧ). Уровень ХГЧ повышается в течение первого триместра и удваивается примерно каждые 48 часов. Уровень можно определить через 8-11 дней после зачатия.

Исходя из этой информации, важно понимать, что вы можете иметь положительный результат теста и при этом не быть беременной по разным причинам, включая недавний выкидыш или внематочную беременность. Наиболее точным методом подтверждения беременности будет ультразвуковое исследование.

Анализ крови на беременность на ранних сроках

Анализ крови - самый точный способ определения беременности. Анализ крови может быть проведен для проверки беременности еще до того, как вы пропустили менструацию, и показывает беременность более точно, чем анализ мочи. Анализ крови обычно можно проводить примерно через неделю после пропущенной менструации, поэтому если у вас еще не было пропущенной менструации, для получения наиболее точных результатов лучше подождать две недели.