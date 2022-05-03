Какие разновидности металлочерепицы существуют

Если выбирать ее для перекрытия, то главное разобраться, какой вид материала подойдет для ваших строительных задач.

Виды металлической черепицы

В Казахстане рекомендуем купить металлочерепицу от «А-Профиль», каталог продукции из металла для кровли найдете по ссылке https://a-profile.kz/products/metallocherepica/. Компания производит стройматериалы в соответствии с международными нормами, и поставляет обширный перечень разновидностей для монтажа крыш.

В основном металлическая кровля бывает двух видов:

Стальная. Ее изготавливают из оцинкованной стали и покрывают гальвалюмом. У такого материала невысокая стоимость, от чего он более распространен в строительстве. Из недостатков – склонность к коррозии со временем.

Алюминиевая. У продукции выше показатель долговечность, но и цена из категории премиум металлов по типу меди и цинка.

Можно также заказывать медные материалы, они менее популярны из-за высокой стоимости. Используют этот тип преимущественно в архитектуре для акцентов.

Металлочерепица от «А-Профиля» подходит для кровельных покрытий скатного типа, с минимальным углом наклона 14 градусов. Больше преимуществ этого кровельного материала описано в статье – все о металлочерепице.

Модельный ряд продукции «А-Профиль»

Популярность кровли из металлической черепицы обусловлена еще тем, что у нее большой выбор моделей. В ассортименте компании изделия:

с элитным защитным покрытием полиэстером и пуралом;

листы с толщиной в 0,45-0,47 мм;

разные варианты длины от 0,5 м до 6,5 м;

обширная линейка цветовых решений.

Также модели отличаются параметрами шага, который нужно подбирать в зависимости от характеристики здания.

Почему стоит выбрать черепицу для перекрытия дома

У металла есть масса достоинств:

выдерживает удары от падения массивных предметов – камней, града;

не горючий, и отпадает угроза возгорания;

не трескается и не гниет со временем;

обеспечивает надежную защиту от снега;

создает прочную защиту от ветров, ураганов, и не пропускает поток холодного воздуха.

Также такие крыши не нуждаются в специальном обслуживании, а очищение организовывается при помощи обычной воды. Единственный нюанс в обслуживании, если при монтаже используете открытый крепеж, то для него следует проводить повторное затягивание через каждые 10-15 лет.

В ходе эксплуатации крыши из металлочерепицы можно перекрашивать, если вам захотелось изменить цвет. Впрочем, покрытие остается цельным многие годы и, без желания изменить цвет, не нуждается в перекраске.

Если вас интересует сертифицированная металлическая черепица в Казахстане, обязательно загляните в «А-Профиль». В интернет-магазине этого производителя низкие цены на продукцию при ее высоком уровне качества. Также можно проконсультироваться с экспертами, чтобы они помогли подобрать материал под ваши условия строительства и эксплуатации.