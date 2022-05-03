Классификация и использования профильных металлистов

Простота монтажа, крепость и невысокая цена делают этот материал одним из самых востребованных среди потребителей и фактически незаменимым.

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Где использовать профильный настил

Все металлические изделия данного типа изготавливаются из высокоуглеродистой стали путем холодной катки и нанесения цинка. Чтобы добиться повышения прочности, листы сгибают волной. При этом геометрия гофролиста может быть квадратной, треугольной или округлой формы – на прочность продукции это не влияет.

Сфера применения профлистов ограничивается строительством и обустройством территорий. В зависимости от толщины и прочности металлической основы плиты устанавливают в качестве:

Ограждающих приспособлений (приусадебные участки, дачи и частные дома, производственные и строительные площадки).

Кровельных материалов (достойная замена шифера и металлочерепицы).

Облицовки фасадов небольших или временных зданий.

Цинковое покрытие предотвращает коррозию металла и защищает от воздействия окружающей среды, но при необходимости профлист можно покрывать специальными красками по металлу. Некоторые производители предлагают готовое решение в виде листов, покрытых лаком или полимерами различной цветовой гаммы и принтов.

Как правильно подойти к выбору продукции

Показатели толщины полотна и высоты волны являются ключевыми в определении прочности изделия. Облицовочный самый тонкий от 0,4 до 0,6 мм и с невысокой гофрой – от 0,8 до 2 см. Для кровли и заборов используют более толстый гофролист до 1,2 мм и высотой волны, достигающей 10 см. Четкого правила, где и какие характеристики следует использовать, нет, поэтому при подборе типа и формы следует руководствоваться исключительно собственными соображениями.

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арматуры и стальных балок;

металлических, оцинкованных и полимерных листов;

вязальной проволоки и сварной металлической сетки;

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труб для электросварки;

и многое другое.

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