Минобороны РФ сообщило об ударе по ангарам с иностранными вооружениями в Одессе

Российские сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» уничтожили ангары с иностранными вооружениями на аэродроме в Одессе.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Уточняется, что российские военные нанесли удар по логистическому центру, через который на Украину доставляли оружие из других стран.

«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами "Байрактар ТБ2", а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — сказал Конашенков.

Высокоточные ракеты воздушного базирования также поразили шесть украинских военных объектов — защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино и четыре района сосредоточения живой силы и техники, рассказал представитель военного ведомства.

Сообщается, что ракетные войска нанесли удары по командным пунктам 81-й аэромобильной бригады в районе Долины и 77-й бригады территориальной обороны близ Подоловки в Харьковской области; в районе Кульбакино (Николаевская область) уничтожена пусковая установка комплекса С-300. За минувшую ночь подразделениям ПВО удалось сбить ракету «Точка-У», два снаряда РСЗО «Смерч» и шесть украинских беспилотников в районе Березовки (Одесская область), Борщевой и Чернещины (Харьковская), Барвинка (Херсонская) и Михайловки (ДНР).

По словам Конашенкова, в общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированных машин, а также 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, 2590 единиц специальной военной автотехники.

Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее цель — защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В российском Минобороны отмечают, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам. Гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркивают в ведомстве.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 2 мая разместило на своем сайте информацию, согласно которой с 24 февраля по 1 мая Украину покинуло 5 539 184 человек. Только за двое суток их число составило 70 555. В Россию за указанный срок прибыл 656 381 беженец, в Польшу — 3 056 826, в Румынию — 825 874, в Венгрию — 530 157. Как не раз отмечалось, применяемая ВСУ стратегия, при которой средства артилерии, ПВО и другие размещаются у жилых и иных гражданских объектов, ставит под угрозу мирное население.