На Международную космическую станцию в июне доставят разработанный РКК «Энергия» 3D-принтер

Разработанный Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия» 3D-принтер планируется в июне доставить на Международную космическую станцию (МКС) для проведения экспериментов.

Об этом сообщает пресс-служба РКК. Уточняется, что разработка велась совместно с Томским политехническим университетом и Томским государственным университетом.

«На принтере из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити (филамента) будут печататься образцы и детали, которые в большом количестве используются на борту станции», — указывается в сообщении. Технология позволит космонавтам изготавливать, к примеру, крышки для электроразъемов различной номенклатуры, лопатки для исследований, гаечные ключи и другие инструменты, необходимые для работы на станции, уточняется в пресс-релизе.

Аппарат доставят на грузовом корабле «Прогресс МС-20», он попадет на российский сегмент МКС уже в июне; со временем 3D-принтер могут включить в состав штатного оборудования.

Сообщается, что первыми эксперименты будут проводить космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.

Полученные образцы 3D-печати будут возвращены на Землю, чтобы проверить характеристики изделий. «Полученные образцы 3D-печати вернут на Землю для исследования механических характеристик изделий, изготовленных при помощи аддитивных технологий (послойного наращивания и синтеза объектов). Это позволит всесторонне исследовать влияние микрогравитации на 3D-печать», — поясняют в РКК.

Отмечается, что отработка аддитивных технологий на станции откроет для российской космонавтики новые возможности использования 3D-печати в будущем. «Например, в лунных экспедициях космонавты уже не будут зависеть от доставки необходимых узлов и конструкций на транспортных кораблях с Земли, а смогут распечатать их непосредственно в космосе, что позволит выйти на новый уровень выполнения разного рода задач», — подчеркивается в сообщении.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ученые холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос») приступили к созданию нового поколения орбитальных сканирующих устройств для группировки малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые позволят вести непрерывную детальную фото- и видеосъемку в сверхвысоком разрешении. В состав спутниковой аппаратуры наблюдения войдет уникальный материал, разработанный инженерами входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга «Швабе».