Папа Римский Франциск заявил о "лае НАТО у дверей России"

В интервью итальянской газете Corriere Della Sera папа Римский Франциск сделал ряд примечательных заявлений по поводу конфликта на Украине. Как отмечает Иносми.ру, "в своем интервью итальянской газете "Коррьере делла сера" Папа Римский решается на слова, за которые на Западе сегодня лишают работы или вообще "отменяют" в СМИ".

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По его словам, он не исключает того, что причиной конфликта стал "лай НАТО прямо у дверей России". Оговорившись, что не считает реакцию российская стороны лучшим ответом "на этот лай", он сказал: "Я не знаю, был ли этот гнев спровоцирован умышленно, я часто спрашиваю сам себя об этом. Но кто-то явно помог этому гневу распалиться".

По вопросу массовых поставок оружия на Украину со стороны западных наций не все согласны, отмечает папа Франциск, он раскалывает и сообщество католиков, и сообщество пацифистов — причем во всем мире.

"Я не знаю пока, как ответить на вопрос о поставках оружия. Я не могу сказать, справедливое ли это действие — вооружать украинцев", — размышляет Папа.

"В Киев я не еду... Меня туда приглашали, но я чувствую, что мне нельзя туда ехать. Прежде я должен поехать в Москву, должен встретиться с Путиным. Я спрашиваю себя: я всего лишь духовное лицо, что я могу сделать? Но я сделаю все, что могу, если Путин откроет дверь" — цитирует слова папы Римского Иносми.ру.

"Меня беспокоит одна вещь. Я не записываю себе в заслуги, что я ее открыл, потому что это констатация очевидной истины: вокруг нас одна война сменяет другую — в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Африке... Я не могу себе представить, чтобы свободная страна могла по собственной воле напасть на другую свободную страну. И на Украине конфликт создан внешними силами". Папа Римский полагает, что украинцы поддались этим внешним силам и жестко реагировали на ситуацию в Донбассе".

Глава Католической церкви рассказал также в интервью, что 40 минут беседовал с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом, сказав в этой беседе о своей позиции по необходимости совместного поиска пути к миру.

ТАСС приводит слова эксперта, к которому информационное агентство обратилось за комментарием. Ватиканист, биограф папы Франциска Марко Полити полагает, что понтифик дает сигнал всем сторонам. "Это интервью нужно проецировать на его позиции, выраженные в последние недели. Франциск сказал, что этот конфликт надо разрешать, следуя не схемам политико-военных блоков, но учитывая новую модель мирового управления".

"В Ватикане, — передает агентство слова Полити, — обращаются к Хельсинским соглашениям 1975 года (по безопасности и сотрудничеству в Европе - ред.), давая понять, что сегодня нужен такой международный договор для обеспечения безопасности всего мира. Франциск сопереживает страданиям украинского народа, но в то же время считает, что нужно учитывать все законные чаяния всех сторон", - цитирует агентство ТАСС слова эксперта. Также, по его словам, папа Франциск уверен, что ключ для мирных переговоров находится в руках у Владимира Путина.