Посол Украины в Германии назвал Шольца «оскорбленной колбасой» из-за отказа приехать в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того, как немецкий политик назвал невозможным свой визит в Киев из-за отказа украинских властей принять президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Об этом пишет Spiegel.

«Изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному», — цитирует издание украинского дипломата.

Мельник подчеркнул, что Владимир Зеленский будет по-прежнему рад принять Шольца, уточнив, что еще в большей степени Киев рассчитывает на то, что Германия одобрит предложение бундестага о поставках тяжелых вооружений на Украину.

Читатели Spiegel раскритиковали посла Украины после его заявления. В комментариях к материалу звучат требования выслать Андрея Мельника, который, по мнению их авторов, занимается неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца, а не прямыми обязанностями, и наносит вред своей стране.

Ранее сегодня Олаф Шольц в интервью ZDF заявил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Германии. Канцлер счел «довольно заметным событием» то, что Украина отказалась принять Штайнмайера при том что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную помощь.

Франк-Вальтер Штайнмайер собирался посетить Киев вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле, но ему отказали в визите. В качестве официальной причины отказа были названы соображения безопасности, однако, в частности, по информации издания Bild, причиной стали «тесные связи» Штайнмайера с Россией. Олаф Шольц назвал решение Зеленского не принимать президента Германии «раздражающим»; другие немецкие политики высказались в адрес Киева еще более жестко. В ответ на вопрос ведущего радиостанции RBB24 о приглашении посетить Киев канцлер ФРГ заявил, что в ближайшее время таких поездок не планирует, объяснив, что был в украинской столице за неделю до начала российской спецоперации и что регулярно общается с Зеленским по телефону.

В конце апреля бундестаг поддержал документ с призывом к правительству ФРГ поставить тяжелые вооружения Киеву. Олаф Шольц счел, что Берлину не следует предпринимать поспешных шагов такого рода, заявив что Германия не будет поставлять Киеву боевые танки западного производства, пока этого не сделают США и другие страны.