Москва открыта к диалогу с Киевом, несмотря на непоследовательность украинских властей — Путин

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с Украиной, несмотря на «неготовность Киева к серьезной работе».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — указывается в сообщении.

Также сообщается, что российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе спецоперации по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц.

Президент РФ обратил внимание на игнорирование странами ЕС военных преступлений украинских силовиков, в том числе массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнет мирное население. Глава государства выразил уверенность в том, что Запад мог бы способствовать прекращению этих процессов, оказав воздействие на киевские власти и прекратив поставки вооружений Киеву.

Отмечается, что французская сторона высказала обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. «В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», — подчеркивается в пресс-релизе.

В ходе разговора Владимир Путин еще раз поздравил Эммануэля Макрона с победой на недавних президентских выборах и переизбранием на пост главы государства, передает пресс-служба Кремля. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, 24 апреля лидер партии «Вперёд, Республика!» и действующий президент Франции Эммануэль Макрон одержал победу над кандидатом от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.