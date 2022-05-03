СКР возбудил уголовные дела против 75 наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева

Следственный комитет РФ завел уголовные дела в отношении 75 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом в интервью телеканалу RT сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

По его словам, наемники приехали, в частности, из Великобритании, Грузии, Канады, Норвегии и США. Глава СК рассказал, что гражданин Грузии создал на Украине вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» и вовлек в его деятельность в качестве наемников по меньшей мере 24 своих сограждан. Глава ведомства уточнил, что некоторые из наемников сдались и были допрошены следователями.

Бастрыкин отметил, что на территории России в общей сложности находятся свыше двух тысяч военнослужащих Украины, добровольно сложивших оружие. Среди них пять командиров бригад ВСУ, воевавших против жителей Донбасса. «Следователи с ними работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наемников», — пояснил глава СКР.

Также сообщается о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного уголовного преследования граждан РФ на Украине. «Следственный комитет России возбудил 14 уголовных дел о незаконном привлечении к уголовной ответственности российских депутатов, чиновников и юристов СК украинскими правоохранительными органами», — заявил Бастрыкин, указав на абсурдность и незаконность решения украинских компетентных органов. «Эти примеры показывают, чего стоит их правосудие», — сказал глава ведомства.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, Киев привлек около семи тысяч наемников из 63 стран. В частности, на территории мариупольского завода «Азовсталь» в составе украинской группировки, по данным российского военного ведомства, находится до 400 наемников.

В начале марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что все западные наемники, прибывшие на Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного. Конашенков отметил, что иностранных наемников после их задержания будет ожидать привлечение к уголовной ответственности.