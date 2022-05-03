В Москве будут выпускать конфеты с перцем чили и зефир-смузи

Кондитерские фабрики столицы увеличат ассортимент сладостей и начнут выпускать продукцию с необычными начинками и вкусами. Например, заводы будут производить конфеты с перцем чили и зефир-смузи, а также мини-батончики с семенами конопли.

«Сегодня в Москве работают 14 производителей шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Популярность столичных сладостей растет не только из-за высокого качества и применения современных технологий при производстве, но и благодаря непрерывному поиску новых интересных рецептур. Несколько крупных производителей недавно запустили в продажу необычные новинки», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Мини-батончики с семенами конопли, помогающие справиться с усталостью и стрессом, начали производить на фабриках холдинга «Объединенные кондитеры». Всего предприятие помимо новой продукции выпускает 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий в объеме 330 тысяч тонн ежегодно.

Начальник цеха фабрики «Красный Октябрь» Михаил Гузь напомнил, что в конце 2021 года Россия обогнала Швейцарию и вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада «В процессе разработки и производства новинок мы используем инновационные технологические приемы. Например, конфеты «Столичные» изготавливаются из двух слоев – помадного и сахарного, которые не смешиваются между собой при выпуске. Это происходит за счет специфического положения конвейера, работающего при производстве сладостей под углом. Вкус у десерта получается особенным, и интерес к российским конфетам подтверждает статистика», – сказал он.

Холдинг производит собственное какао-масло, что позволяет держать под контролем всю производственную цепочку при создании шоколада. Это также позволяет предприятию не зависеть от импорта, поскольку необходимость в закупке ингредиентов у импортных производителей отпадает. Фабрика использует недезодорированное какао-масло, которое сохраняет натуральный вкус и аромат какао. Кроме того, часть видов шоколада до сих пор изготавливается в полуручном режиме на мраморных столах.

Среди продукции бренда «Eco-Botanica» кондитеры отметили шоколад без добавленного сахара, зефир-смузи для поддержки иммунитета, вафельные хлебцы из цельнозерновой муки и другие изделия. Из необычной кондитерской продукции под брендом выходят авторские шоколадные фигуры, которые изготавливают в фабричном цехе ручной работы.

Завод «French kiss» также начал выпускать нестандартные конфеты, например, с японским чаем Матча, с бананом и красным острым перцем чили в горьком шоколаде, с ягодным джемом и бальзамическим уксусом. Еще среди новинок – шоколад на основе кешью с добавлением сушеного граната.

«Уже в июне в наших розничных бутиках появится коллекция «Полезный шоколад». В ассортименте – плитка горького лакомства с пчелиной пыльцой, сухим соком шелковицы и сушеной липы или, например, шоколад кешью с высушенной измельченной пророщенной гречихой, пчелиным маточным молочком и сухим соком граната. Всего в линейке будут представлены девять видов», – отметила начальник производства «French kiss» Наталья Блинова.

По ее словам, в мае начнут производить девять новых видов кондитерских посыпок для профессионального и домашнего использования на основе воздушного риса, кураги, темного и молочного шоколада. Также предприятие начало выпуск шоколада в каллетах (маленьких круглых кусочках) для профессионального использования. Из него кондитеры могут создавать конфеты, фигурки, пирожные, торты и многое другое.