В РФ за сутки выявили минимальное с начала осени 2020 года число новых случаев COVID-19

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России увеличилось за минувшие сутки на 5 466, до 18 201 074.

Отмечается, что в абсолютном выражении прирост по инфицированным стал минимальным с 13 сентября 2020 года, в относительном выражении он составил 0,03%.

Сообщается, что госпитализирован из-за COVID-19 за сутки 1 441 человек, что на 25,1% превышает показатель, зафиксированный накануне, 2 мая. Количество попавших с коронавирусом в больницу снизилось в 28 регионах России и возросло в 45, уточняет оперштаб.

Число случаев выздоровления после заражения инфекцией увеличилось за прошедшие 24 часа на 7 052 и составило 17 563 272. Днем ранее сообщалось о 7 502 вылечившихся.

Количество смертей из-за коронавируса возросло за сутки на 125, до 376 292 (днем ранее было зарегистрировано 136 летальных исходов).

В столице число случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 250 против 334 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,01%. С начала пандемии в Москве зафиксировано 2 761 737 случаев COVID-19. Число погибших из-за коронавируса в городе возросло на 18 против 17 накануне, составив 43 297. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 482, до 2 569 856.

В Подмосковье за сутки заболели 127 человек, выздоровели 202, скончались три. В Санкт-Петербурге COVID-19 выявлен у 356 человек. За весь период пандемии в Северной столице зарегистрировано 1 520 508 случаев заболевания; за сутки выздоровели 357 человек, умерли 15.

Ранее «Эксперт» писал о том, что вакцина против коронавирусной инфекции для детей старше 12 лет в настоящее время доступна в каждом регионе России. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «В целях проведения детской летней оздоровительной кампании в 2022 году подготовлены методические рекомендации. Особый раздел, особое внимание уделяется вакцинации детей против коронавируса перед отправкой в детские лагеря», — сказал Мурашко в ходе заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации. Он напомнил, что Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 лет. Препарат, по словам Мурашко, доступен в каждом субъекте РФ, поэтому Минздрав рекомендует обязательно сделать прививку перед летним отдыхом.