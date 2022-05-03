Венгрия нарастила объемы закупки нефти из Казахстана

Будапешт увеличил объемы закупки нефти из Казахстана, однако транзит осуществляется через нефтепровод «Дружба».

Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«В последнее время мы увеличили [объемы] покупки нефти из Казахстана. В данный момент 16% нашей потребности покрывается нефтью из Казахстана», — заявил Сийярто.

Он уточнил, что поставки производятся через территорию России. Министр отметил, что 65% нефти Венгрия получает через нефтепровод «Дружба»; речь идет о 20 тысячах тонн ежедневно.

«Нам все равно, что думают о нас на Востоке или на Западе, для нас важно одно — мы хотим гарантировать энергоснабжение Венгрии, это не может быть под угрозой. Никто не может от нас ожидать того, чтобы венгерский народ платил цену за конфликт на Украине», — сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства. Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован в мирном разрешении ситуации на Донбассе.

Глава МИД напомнил, что Венгрия не поддерживает санкции, которые бы ограничивали поставки газа и нефти со стороны РФ в Венгрию. «Это не политическое решение, это вопрос энергобезопасности нашей страны. В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. У нас нет альтернативного маршрута, который мог бы обеспечить для нас необходимый объем нефти», — пояснил Сийярто.

Ранее глава МИД Венгрии в интервью телеканалу CNN подтвердил, что его страна готова использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ. «В Венгрию из РФ поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», — сказал чиновник. Сийярто указал на то, что у Будапешта нет никаких альтернативных источников или маршрутов, позволяющих прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

На парламентских выборах 3 апреля в Венгрии победу одержала «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия премьер-министра Виктора Орбана. Набрав 67,84% голосов, правящий альянс получил 135 мест в парламенте из 199 и таким образом вновь сохранил за собой конституционное большинство. Как писал «Эксперт», одной из главных составляющих успеха Виктора Орбана стала его предвыборная риторика, связанная с украинским кризисом. Уже в первых своих выступлениях Орбан показал, что продолжит и дальше придерживаться прагматического курса по отношению к Москве. Он заявил, что, если потребуется, Венгрия будет платить за российский газ в рублях, и заверил, что страна не станет поддерживать санкции ЕС, которые могут коснуться импорта российских нефти и газа.