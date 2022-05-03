Владимир Путин подписал указ о новых ответных мерах России в связи с санкциями

Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов России в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним стран.

Согласно документу, федеральным органам власти, органам власти субъектов страны, а также иным госорганам, структурам местного самоуправления, организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается заключать сделки, в том числе внешнеторговые контракты, с лицами, находящимися под санкциями. Нельзя исполнять перед такими лицами обязательства по совершенным сделкам, если обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме, и осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают эти лица, говорится в указе.

Кроме того, запрещено вывозить за пределы России продукцию и сырье, производство и добыча которых осуществляются в стране, в случае если они поставляются в пользу лиц под санкциями или находящимися под санкциями лицами — в пользу третьих лиц.

Кабмин должен утвердить перечень лиц, которых касаются санкции, в течение 10 дней. Центробанк России наделен правом давать официальные разъяснения.

Владимир Путин поручил 27 марта принимать оплату за российский газ только в рублях. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах; изменится только валюта платежа.

В начале апреля президент подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из документа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

Выступая перед Советом законодателей Российской Федерации 27 апреля, Владимир Путин заявил, что Россия намерена вести политику большей открытости и расширения свободы бизнеса в ответ на «топорные» попытки изоляции страны. «Мы ответим на грубые, часто топорные, внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать, большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», — заявил глава государства. Он отметил, что решение таких задач требует непосредственного участия законодательных органов на разных уровнях, в том числе на региональном.