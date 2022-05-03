Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 149 эвакуированных из Мариуполя за день

Власти Донецкой народной республики за сегодняшний день, 3 мая, эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное 149 человек.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

«В течение дня 3 мая, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 149 человек, среди них 22 ребенка», — цитирует агентство сообщение штаба.

Отмечается, что сейчас все эвакуированные находятся в пункте оказания помощи населению, который развернут силами МЧС ДНР.

За предыдущие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 393 мирных жителя, сообщали в Штабе территориальной обороны ДНР. К насоящему моменту в Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов. Вооруженные украинские националисты заблокированы на территории завода «Азовсталь».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала спецоперации почти 5,6 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны. За минувшие сутки это число выросло более чем на 58 тыс. Согласно данным, опубликованным на сайте УВКБ, с 24 февраля по 2 мая число покинувших Украину достигло 5 597 483. За последние сутки границы соседних государств пересекли 58 299 беженцев. В Россию за указанный срок прибыли 681 256 беженцев, в Польшу — 3 075 240, в Румынию — 836 173, в Венгрию — 534 821.