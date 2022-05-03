Вторая по величине банковская группа Германии возобновила операции с Россией

Немецкая банковская группа DZ Bank Group, которая является второй по величине в Германии, возобновила операции с российскими банками после паузы, длившейся несколько недель.

Об этом со ссылкой на члена правления компании пишет Handelsblatt.

Уточняется, что DZ Bank Group приостановила платежные операции с российскими банками после начала спецоперации в Украине на три недели. «Однако уже около семи недель мы снова принимаем платежи из России, но при условии, что в них не участвуют компании или лица, находящиеся под санкциями», — рассказал собеседник издания. По его словам, каждый платеж проходит индивидуальную проверку при участии в том числе совета директоров.

Подчеркивается, что DZ Bank не проводит платежные операции со Сбербанком.

Ранее «Эксперт» писал о том, что министерство финансов США приостановило действие некоторых американских санкций и разрешило до 30 сентября 2022 года осуществление финансовых операций с компанией Gazprom Germania GmbH, а также любыми другими организациями, в которых ей принадлежит доля в 50% или выше. Отмечается, что операции, противоречащие некоторым американским ограничительным мерам, в том числе персональным, проводить по-прежнему запрещено.