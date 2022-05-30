Астроном рассказал о предстоящем 31 мая метеорном шторме

Утром 31 мая на Земле можно будет наблюдать метеорный дождь. Лучше всего он будет виден жителям Северной Америки, однако шанс стать свидетелями космического явления есть и у россиян.

Ожидается, что число метеоров будет доходить до 10 тысяч в час, пишет «РИА Новости» со ссылкой на крымского астронома Александра Якушечкина. «Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — отметил ученый. Он уточнил, что метеорный поток будет виден лучше всего в Западном полушарии Земли, в Северной Америке.

Как поясняет агентство, метеорный поток Тау-Геркулиды интересен тем, что его предсказали после открытия родительской кометы — 73P/Schwassmann–Wachmann 3 (SW3), обнаруженной 2 мая 1930 года А. Швассманом и А.А. Вахманом (обсерватория Гамбурга). Период обращения кометы составляет 8,5 лет. «Поток был отнесен к слабоактивным и неинтересным, если бы не распад кометы SW3 в 1995 году. В декабре наблюдения показали, что ядро кометы распалось на четыре, как минимум, крупных фрагмента. К 2006 году, в процессе очередного прохождения кометы через Перигелий, удалось зафиксировать более 65 фрагментов кометы. Анализ траектории этих обломков, а также общее моделирование поведения облака этих обломков с учетом возмущения, прежде всего, влияния Юпитера, позволило исследователям еще в 2005 году предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах», — рассказал Якушечкин.

Астроном отметил, что возможность увидеть в ночь с 30 на 31 мая метеорный шторм есть и у россиян: помимо основного поля обломков, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков кометы SW3 — эти явления произойдут на несколько часов раньше и позже основных событий. При этом Луна не помешает желающим наблюдать за потоком, так как 30 мая будет новолуние. Якушечкин уточнил, что в основном ожидаются слабые и неяркие метеоры, что связано с небольшой скоростью входа метеороидов и частиц в атмосферу, поэтому при наблюдениях следует избегать городской засветки.

Ранее «Эксперт» писал о том, что группа австралийских астрономов обнаружила в Млечном пути вращающееся небесное тело, которое через одинаковые промежутки времени испускает огромные заряды энергии. Оно найдено при помощи телескопа Murchison Widefield Array. Ученые уверены, что сигнал носит природный характер. Анализ прежних данных позволил исследователям предположить, что это очень яркое небесное тело и что оно обладает сверхмощным магнитным полем — это может быть нейтронная звезда либо белый карлик. Необычным таинственное тело является потому, что пока науке известен лишь один тип белых пульсаров-карликов, но их мощность значительно ниже того, что нашли австралийские астрономы.