Лучше, чем ничего: стартовал параллельный импорт автозапчастей

Онлайн-розница в России начала продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, полученных в рамках параллельного импорта. Такую информацию озвучили в Wildberries.

Статья по теме: Право на импорт

Как сообщили «Известиям» в компании, детали и блоки в Россию начали ввозить без согласия правообладателей из стран Азии, СНГ и Европы. Речь идет о двигателях, топливных системах, электрооборудовании, трансмиссиях и прочем.

Запчасти становятся дороже

Параллельный импорт подразумевает ввоз в РФ оригинальных товаров без согласия правообладателя. Ранее за такие действия нарушитель платил компенсацию правообладателю в размере от 100 тысяч до 5 млн рублей, а ввезенный товар уничтожался. Теперь такая картельная мера распространяется не на всех. Ряд поставщиков может ввозить иностранную продукцию без разрешения правообладателя вполне легально.

Заказать автодетали можно не только по России, но также в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Кроме того, с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на 1 млн наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 млн, в планах компании расширить данный список еще в два раза в этом году. Впрочем, обращают внимания отдельные эксперты, с такими поставками есть проблемы. Например, ведение параллельного импорта не решает проблем с фирменным обслуживанием и гарантией от официальных дилеров.

После введения пакета санкций со стороны ЕС и США, а также ухода многих западных компаний из России импорт запасных частей, машин и механизмов, материалов резко снизился, отметил в комментарии «Эксперту» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Учитывая, что техническая база промышленности и перерабатывающих отраслей построена во многом на импортном оборудовании, а его поддержание в рабочем состоянии требует технического обслуживания и запасных частей, перед бизнесом и государством встала задача принять соответствующие меры во избежание остановок производств, а также предотвращения технических проблем.

Государством принят ряд мер для снижения нагрузки на реальный сектор экономики. В число наиболее значимых шагов и вошла, собственно, частичная легализация параллельного импорта. В конце апреля Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных для параллельного импорта. В него вошли, в частности, автозапчасти части к иномаркам. Их будут ввозить через третьи страны. Например, через Турцию, ОАЭ, Оман и другие.

В первую очередь это поможет дилерским центрам выполнять свои обязательства перед автовладельцами по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. Вместе с тем, параллельный импорт не решает проблему гарантийного ремонта, который обязательно должен проводится с использованием оригинальных запчастей и остается обязанностью продавца.

Указанные обстоятельства сделают официальный гарантийный ремонт практически невозможным, констатировал эксперт. Но параллельный импорт частично решит сложности с обслуживанием и ремонтом по полисам ОСАГО и КАСКО.

Список нуждается в коррекции

Список товаров, которые можно ввозить в Россию в рамках механизма параллельного импорта, формировался Минпромторгом с учетом предложений отраслевых ведомств, но получился в касающемся запчастей разделе весьма точечным, что можно объяснить сильным лобби автосервисов, считающихся дистрибьюторами ряда брендов, которые не хотят терять этот рынок.

Автозапчасти тех производителей, которые продолжают работу в России и пока не ушли из нее, в списке вовсе не представлены. Зато там есть шины, каучук, резиновые изделия, автомасла, тормозные колодки, изделия из черных и цветных металлов, двигатели, топливные системы, трансмиссии, детали для ходовой, рулевое управление и другие компоненты. Ассортимент товаров значителен. Вместе с тем, имеются товарные группы, которые не вошли в опубликованный список. Например, как указал Валерий Корнейчук, нет щеток стеклоочистителей, и завезти их невозможно. Можно ввозить значительную часть оригинальных запчастей известных автобрендов, например, BMW. А неоригинальные запчасти разрешены к ввозу всего от нескольких компаний.

Это означает, что теперь и без того недешевые запчасти будут продаваться по завышенным ценам, а альтернативы им не будет. Многие автозапчасти из списка относятся к премиальным иномаркам. Онлайн-продажи автозапчастей по параллельному импорту уже начались, и, как отмечает Валерий Корнейчук, цены на 20-40% выше, чем были до 24 февраля 2022 года. Связано это с тем, что присутствовавшие на рынке иностранные компании ввозили их оптом и предоставляли в этой связи скидки покупателям. Теперь же, в схеме между конечным покупателем появился посредник их третьей страны, который повысит цену на закупаемый для параллельного импорта товар.

В тоже время крупных ушедших брендов в вышеупомянутом списке практически не представлено. Таким образом, необходимо внести дополнения, скорректировав опубликованный список автозапчастей, полагает Валерий Корнейчук.

Впрочем, в любом случае действия правительства по организации параллельного импорта заслуживают положительной оценки, полагает эксперт. Это лучше, чем ничего. Ситуация на рынке прояснит направления дальнейшего движения в этом направлении.

Гарантия под вопросом

Говорить о пользе такого способа ввоза и реализации товаров или ее отсутствии пока рано, это станет понятно ближе к осени, когда заработают новые торговые связи, считает эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов.

Параллельный импорт, согласно задумке законотворцев, должен снизить градус дефицита на рынке. В реальности же к торговым схемам прибавятся руки посредников, из-за которых итоговая цена товара вряд ли будет меньше. Инициатива Минпромторга, таким образом, сможет помочь отрасли, если аппетиты торговцев на местах в длинных логистических цепочках будут скромнее растущего дефицита. В противном случае мы можем получить товары по схожим ценам, что были раньше, но уже с большим шансом попасть на подделку под видом оригинала, указал «Эксперту» Сергей Власов.

С другой стороны, «серый» импорт в состоянии замедлить рост цен в ближайшем будущем. Завезенные новым способом товары добавят больше альтернативных вариантов для покупки. Это касается деталей, запасы которых по многим позициям подходят к концу или вообще остались под заказ, заметил эксперт.

Среди прочих вопросов к схеме параллельного импорта — автоматическая потеря автомобилистами гарантии производителя при установке неоригинальной запчасти, а также возможный рост количества поломок автомобиля, ведь не все комплектующие для авторынков Азии и Ближнего Востока подходят для российских климатических условий.

С официальной гарантией пока вопрос открытый, подчеркивает эксперт. По текущему законодательству гарантийный ремонт автомобиля по регламенту можно проводить только с использованием официальных оригинальных запчастей. Предположим, что гарантийные случаи будут решать в индивидуальном порядке. Все зависит от конкретного производителя.

Отказать в гарантии совсем могут по причине непонятного качества запасных частей, которые придут по неофициальным каналам. Импортеры не захотят нести ответственность за обслуженные таким способом автомобили.

Возможно, предположил Сергей Власов, гарантия на машины станет чем-то вроде локальной договоренности между дилерами и покупателями с определенным набором обязательств перед последними. Пока дилеры договариваются напрямую с заводами по отдельным сложным случаям, а некоторые разрешили владельцам привозить недостающие детали с собой — их условно считают «оригинальными», так как других нет.