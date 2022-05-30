Доля нерезидентов в российских ОФЗ за месяц не изменилась

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 мая 2022 года, составила 17,7%, как и на 1 апреля. При этом с начала года она снизилась на 2,2%, следует из материалов Центробанка.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало мая 2022 года составил 2,763 трлн рублей при общем объеме рынка в 15,623 трлн рублей. За месяц показатель снизился на 7 млрд рублей, при этом объем рынка ОФЗ вырос на 8 млрд рублей. .

Год назад, 1 мая 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ находилась на уровне 19,5%. Максимальный объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

Ранее «Эксперт» писал, что доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов на 1 апреля составила 49,8%, с начала года она уменьшилась на 1,3%. Согласно статистике Центробанка, это минимальная доля нерезидентов в евробондах РФ с января 2019 года, когда она составляла 45,6%.

