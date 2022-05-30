Экспорт муки из России с начала 2022 года увеличился в четыре раза

С начала текущего года по 22 мая Россия экспортировала в общей сложности 276 тысяч тонн муки — в четыре раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Как сообщает Россельхознадзор, в целом экспорт продукции переработки зерна увеличился на 75%, до 516 тыс. тонн.

Отмечается, что Россия, несмотря на санкции, продолжает направлять зерновую продукцию в другие страны; в настоящий момент ведется работа по расширению рынков сбыта, в первую очередь, за счет дружественных государств.

По данным Россельхознадзора, одним из перспективных покупателей зерна из России является Китай; за последние пять лет экспорт зерновой продукции в эту страну вырос примерно в три раза.

Из-за барьеров в торговле импортеры российской сельскохозяйственной продукции могут недополучить до 10 млн тонн зерна из РФ. Российские экспортеры уже предложили решение проблемы; имеются планы по организации регионального рынка со своими инструментами и правилами.

С началом спецоперации РФ в Украине вывоз зерна из обеих стран почти прекратился, а мир оказался перед угрозой потери почти трети объемов пшеницы, ячменя и кукурузы. Остановка экспорта из России была вызвана не только удорожанием логистики, страхования грузов, но и отказом ряда импортеров покупать наше сельхозсырье из-за опасений получить штраф от ЕС и США.

Ранее «Эксперт» писал о том, что с июля 2021 года по март 2022 года РФ экспортировала около 259 тысяч тонн муки, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (154,6 тысяч тонн).