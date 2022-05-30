Газ: кому густо, а кому пусто

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Газпром» согласовал поставки голубого топлива его стране на ближайшие три года. Новое соглашение предусматривает цену на газ для Сербии на уровне 310–408 долларов за 1 тысячу кубометров. Президент также отметил, что зимой цена на газ будет в 10–12 раз меньше той, которую платит остальная Европа.

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Александр Вучич подтвердил, что обсудил с Владимиром Путиным расширение возможностей для хранения газа на территории Сербии. Открытым остается вопрос с дополнительными 800 млн куб. м газа, поскольку потребление газа в Сербии увеличилось, добавил сербский президент.

Между тем, новости газового рынка Европы отнюдь не везде так радостны. В Австрии, например, пишет Bloomberg со ссылкой на тамошних чиновников, одно из крупнейших газохранилищ Европы может начать зиму пустым. Речь идет о газовом хранилище Haidach. Площадка была построена и используется «Газпромом» и является одной из крупнейших в Центральной Европе.

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В начале мая 2022 года «Газпром» прекратил поставки газа своей бывшей дочерней компании Gazprom Germania GmbH, которую Германия национализировала несколько недель назад. Прекращение поставок немецкому подразделению означает, что оно не сможет заполнить огромное подземное хранилище под Зальцбургом в Австрии – хранилище подключено только к трубопроводной сети «Газпрома». Это означает, что Австрии необходимо будет построить новый трубопровод к ближайшему газопроводу Penta West. Но его строительство не может быть начато до начала следующей зимы. При этом, по данным Gas Infrastructure Europe, объем хранилищ газа в Австрии по состоянию на 26 мая был заполнен на 30%, что ниже среднего показателя по ЕС – 44%, а объем хранения в GSA Haidach - на нуле.

Все это приводит к тому, что ситуация на европейском рынке газа остается напряженной, несмотря на сезонное потепление и снижение спроса со стороны отопительной отрасли, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Потребность в пополнении опустошенных ПХГ, которые заполнены на 45%, и необходимость замещать поставки из России в те страны, которые отказались от оплаты по новому механизму, поддерживает цены на нехарактерно высоких для данного времени года уровнях.

По словам Галактионова, они достигают 1 тыс. долларов за тыс. кубометров, и в краткосрочной перспективе поводов для снижения нет – ситуация может смягчиться разве что в августе – сентябре. Однако многое будет зависеть от того, насколько эффективным окажется процесс восполнения хранилищ, поскольку при текущей конъюнктуре рынка отопительный сезон 2022–2023 гг. может оказаться очень сложным для региона.

Лояльность дорогого стоит

Между тем, в целом неделя на рынке газа начинается нейтрально, котировки держатся на уровнях прошедшей недели, отличавшейся малой волатильностью, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В Европе, на TTF, цена на открытии недели сохранится, вероятно, на рубежах в районе 1000 долларов за 1000 куб. м. Это важный технический и психологический уровень, для преодоления которого вверх нужны сильные основания, считает эксперт.

Текущая неделя может внести большую определённость, говорит Гойхман. Речь, в частности, идёт о начинающемся в понедельник саммите лидеров ЕС. На нём будет обсуждаться проблема энергетического кризиса в Европе, вопросы эмбарго на поставки нефти из России. Если ограничения на покупку углеводородов из нашей страны будут усилены, это повлечёт за собой и повышение котировок газа.

Но параллельно с саммитом рынок обратит внимание во вторник на показатели инфляции в еврозоне, считает эксперт. Предполагается, что она увеличилась в мае с 7,4% до 7,7%. Кроме того, важны будут выходящие 1 июня данные об уровне деловой активности и безработицы – они могут повлечь ужесточение политики Европейского центробанка (ЕЦБ). Его глава Кристин Лагард выступит в среду, и посылы о более быстром повышении ставок или иных ужесточениях, если таковые прозвучат, способны ограничить и рост цен на газ.

Пожалуй, нигде, как в сфере энергоносителей, котировки ресурсов в Европе сейчас не политизированы, констатирует Гойхман. Примером тому может служить крайне различное отношение России к поставкам в отдельные европейские страны. Знаковым событием стали, например, переговоры Президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Стороны договорились не только о бесперебойности поставок газа в Сербию, но и о расширении возможностей его хранения на территории этой страны. Причём цена таких поставок зимой, как предполагается, будет в 10-12 раз ниже, чем для остальной Европы. Такая лояльность объясняется прежде всего тем, что Сербия остаётся единственной страной из членов и кандидатов в члены ЕС, не присоединившейся к антироссийским санкциям.

Этот пример особенно ярко контрастирует с ситуацией в Австрии, указывает Гойхман. Если для Белграда речь идёт о дополнительном развитии газохранилищ, то ПХГ в австрийском городе Хайдах к следующей зиме может оказаться пустым. Оно заполняется поставками от «Газпрома» через Германию. Но после фактического захвата дочерней компании «Газпрома» властями ФРГ, поставки газа через нее прекратились. Между тем, на пустеющее ПХГ в Хайдахе приходится четверть объёма хранилищ газа в Австрии (что достаточно для обеспечения четырёхмесячного потребления газа в стране). Такая ситуация, заключает аналитик, вынудит Вену к поиску альтернативных и более дорогих источников, что будет способствовать росту газовых котировок.