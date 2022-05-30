Глава ЕК заявила, что не ждет согласования Евросоюзом шестого пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сомневается в том, что лидеры стран ЕС смогут на саммите 30-31 мая согласовать шестой пакет антироссийских санкций, в который входит эмбарго на импорт российской нефти из России.

Об этом глава ЕК заявила по прибытии на саммит в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мои ожидания, что это будет согласовано в ближайшие 48 часов, невысоки», — сказала фон дер Ляйен, добавив, что «потом будет возможность сделать это».

Она признала, что основная проблема состоит в эмбарго на импорт российской нефти. «Мы практически решили все вопросы, кроме одного. Это трубопроводная нефть, и здесь дискуссии продолжаются», — отметила глава Еврокомиссии.

Государства-члены ЕС около месяца не могут прийти к компромиссу по поводу шестого пакета санкций против России, который должен включать нефтяное эмбарго. Запрет на импорт сырой нефти из РФ предлагается ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу, на импорт нефтепродуктов — с 2023 года. Против такого варианта выступает Венгрия при поддержке ряда других стран. По мнению Будапешта, ущерб от принятия шестого пакета санкций обернется катастрофой для европейской экономики.

Как ранее писал «Эксперт», цены на нефть утром 30 мая достигали 120 долларов за смесь марки Brent, что стало максимумом с марта.