Как правильно заботиться о коже лица?

Компания AGenYZ, амбассадор биохакинга, рекомендует подойти к зеркалу и провести визуальный анализ. Если кожа выглядит некрасивой, серой и потерявшей упругость - это сигнализирует о том, что не все системы организма работают как следует. А значит, пора обратить внимание на состояние своего здоровья.
На какие симптомы нужно обратить внимание?
- тусклый цвет лица;
- обезвоженная кожа;
- появившиеся мелкие морщинки;
- сухость и зуд;
- возникновение прыщей;
- красные пятна, которые напоминают аллергию.
Нашла несколько симптомов. Как исправить ситуацию?
В первую очередь, обратите внимание на свое самочувствие. Специалисты связывают негативные факторы, влияющие на внешний вид, с самыми разными причинами:
- недостаток сна и стресс;
- неправильное питание;
- небрежное отношение к гигиене;
- чрезмерная любовь к солнечным ваннам;
- различные заболевания.
Базовые рекомендации сводятся к следующему:
- Не пренебрегайте собственным здоровьем. Регулярно обследуйтесь у врача. Не откладывайте лечение “на потом”, а как можно скорее устраняйте неполадки в работе организма.
- Позаботьтесь о рациональном питании. Оно позволяет влиять на внешний вид кожи с помощью регулярного поступления в организм достаточного количества воды, белков, жиров и углеводов.
- Поставьте крест на вредных привычках. Алкоголь и табачный дым крайне плохо влияют на состояние всех органов, и кожа не исключение.
- Урегулируйте режим труда и отдыха. Здоровый сон и устранение стресса благотворно отразятся не только на коже, но и на общем тонусе организма.
- Защищайтесь от агрессивного влияния природных факторов. Специалисты советуют предохранять открытые участки тела не только от избыточного влияния солнца, но и холода.
- Уделяйте внимание личной гигиене. Каждый день принимайте душ, используйте только личные полотенца, бритвы и другие принадлежности, а также обеспечьте коже необходимый уход.
Средства по уходу за кожей лица
Подобрать нужные уходовые продукты непросто. AGenYZ предлагает к вниманию серию Beauty Drone и дает возможность учитывать потребности кожи в текущий момент времени. Вы можете по-разному комбинировать продукты и получать желаемый результат.
Beauty Drone - это синтез новейших технологий и натуральных ингредиентов. Линейка базируется на эффективности пептидов. Они легко усваиваются организмом, не оказывают токсического и аллергического действия на организм, а также не вызывают побочных эффектов.
Мультимолекулярный гиалуроновый увлажняющий крем
Основной продукт в линейке. Даже самые дорогие антивозрастные составы не дадут ожидаемого эффекта на обезвоженной коже. Поэтому первая и главная задача уходовых процедур - обеспечить необходимый уровень увлажненности. С этой целью компания разработала продукт, который глубоко увлажняет кожу, помогает ее заживлению, стимулирует обновление и способствует разглаживанию морщин.
Антивозрастная сыворотка с комплексным действием
Грамотное увлажнение - это еще не все. Премиальная сыворотка - идеальное решение для антивозрастного ухода. Состав способствует разглаживанию кожи и укрепляет внеклеточный матрикс. Также продукт помогает обновлению клеток и восстановлению природной барьерной функции кожных покровов.
Сыворотка для абсолютного сияния кожи
И, наконец, последний штрих - продукт, который помогает добиться идеального тона лица. Действующие компоненты эффективно выравнивают цвет кожи и позволяют снизить количество пигментных пятен и веснушек, осветлить шрамы от акне. Сыворотка способствует активации естественного потенциала кожи, ее обновлению, увеличивает энергию клеток. Благодаря действию сыворотки кожа выглядит более молодой и сияющей.
Чтобы получить максимум преимуществ от системы Beauty Drone, необходимо использовать все продукты линейки. Они усиливают эффект друг друга, действуя синергетически. Так, вы можете использовать сыворотки и крем поочередно. А можете смешивать их в различных пропорциях, ориентируясь на сезонные потребности вашей кожи.