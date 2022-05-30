Как правильно заботиться о коже лица?

Компания AGenYZ, амбассадор биохакинга, рекомендует подойти к зеркалу и провести визуальный анализ. Если кожа выглядит некрасивой, серой и потерявшей упругость - это сигнализирует о том, что не все системы организма работают как следует. А значит, пора обратить внимание на состояние своего здоровья.

На какие симптомы нужно обратить внимание?

тусклый цвет лица;

обезвоженная кожа;

появившиеся мелкие морщинки;

сухость и зуд;

возникновение прыщей;

красные пятна, которые напоминают аллергию.

Нашла несколько симптомов. Как исправить ситуацию?

В первую очередь, обратите внимание на свое самочувствие. Специалисты связывают негативные факторы, влияющие на внешний вид, с самыми разными причинами:

недостаток сна и стресс;

неправильное питание;

небрежное отношение к гигиене;

чрезмерная любовь к солнечным ваннам;

различные заболевания.

Базовые рекомендации сводятся к следующему:

Не пренебрегайте собственным здоровьем. Регулярно обследуйтесь у врача. Не откладывайте лечение “на потом”, а как можно скорее устраняйте неполадки в работе организма.

Позаботьтесь о рациональном питании. Оно позволяет влиять на внешний вид кожи с помощью регулярного поступления в организм достаточного количества воды, белков, жиров и углеводов.

Поставьте крест на вредных привычках. Алкоголь и табачный дым крайне плохо влияют на состояние всех органов, и кожа не исключение.

Урегулируйте режим труда и отдыха. Здоровый сон и устранение стресса благотворно отразятся не только на коже, но и на общем тонусе организма.

Защищайтесь от агрессивного влияния природных факторов. Специалисты советуют предохранять открытые участки тела не только от избыточного влияния солнца, но и холода.

Уделяйте внимание личной гигиене. Каждый день принимайте душ, используйте только личные полотенца, бритвы и другие принадлежности, а также обеспечьте коже необходимый уход.

Средства по уходу за кожей лица

Подобрать нужные уходовые продукты непросто. AGenYZ предлагает к вниманию серию Beauty Drone и дает возможность учитывать потребности кожи в текущий момент времени. Вы можете по-разному комбинировать продукты и получать желаемый результат.

Beauty Drone - это синтез новейших технологий и натуральных ингредиентов. Линейка базируется на эффективности пептидов. Они легко усваиваются организмом, не оказывают токсического и аллергического действия на организм, а также не вызывают побочных эффектов.

Мультимолекулярный гиалуроновый увлажняющий крем

Основной продукт в линейке. Даже самые дорогие антивозрастные составы не дадут ожидаемого эффекта на обезвоженной коже. Поэтому первая и главная задача уходовых процедур - обеспечить необходимый уровень увлажненности. С этой целью компания разработала продукт, который глубоко увлажняет кожу, помогает ее заживлению, стимулирует обновление и способствует разглаживанию морщин.

Антивозрастная сыворотка с комплексным действием

Грамотное увлажнение - это еще не все. Премиальная сыворотка - идеальное решение для антивозрастного ухода. Состав способствует разглаживанию кожи и укрепляет внеклеточный матрикс. Также продукт помогает обновлению клеток и восстановлению природной барьерной функции кожных покровов.

Сыворотка для абсолютного сияния кожи

И, наконец, последний штрих - продукт, который помогает добиться идеального тона лица. Действующие компоненты эффективно выравнивают цвет кожи и позволяют снизить количество пигментных пятен и веснушек, осветлить шрамы от акне. Сыворотка способствует активации естественного потенциала кожи, ее обновлению, увеличивает энергию клеток. Благодаря действию сыворотки кожа выглядит более молодой и сияющей.

Чтобы получить максимум преимуществ от системы Beauty Drone, необходимо использовать все продукты линейки. Они усиливают эффект друг друга, действуя синергетически. Так, вы можете использовать сыворотки и крем поочередно. А можете смешивать их в различных пропорциях, ориентируясь на сезонные потребности вашей кожи.