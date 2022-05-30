Как правильно заботиться о коже лица?

30 мая 2022, 12:15

Красивая и упругая кожа - мечта многих женщин. Именно она притягивает взгляды окружающих и заставляет завидовать молодости ее обладательницы. Однако свежая и привлекательная кожа - удел не только юных особ. Откроем небольшой секрет: чтобы вызывать восхищенные возгласы, достаточно позаботиться о ее чистоте и здоровье.

Компания AGenYZ, амбассадор биохакинга, рекомендует подойти к зеркалу и провести визуальный анализ. Если кожа выглядит некрасивой, серой и потерявшей упругость - это сигнализирует о том, что не все системы организма работают как следует. А значит, пора обратить внимание на состояние своего здоровья.

На какие симптомы нужно обратить внимание?

  • тусклый цвет лица;
  • обезвоженная кожа;
  • появившиеся мелкие морщинки;
  • сухость и зуд;
  • возникновение прыщей;
  • красные пятна, которые напоминают аллергию.

Нашла несколько симптомов. Как исправить ситуацию?

В первую очередь, обратите внимание на свое самочувствие. Специалисты связывают негативные факторы, влияющие на внешний вид, с самыми разными причинами:

  • недостаток сна и стресс;
  • неправильное питание;
  • небрежное отношение к гигиене;
  • чрезмерная любовь к солнечным ваннам;
  • различные заболевания.

Базовые рекомендации сводятся к следующему:

  • Не пренебрегайте собственным здоровьем. Регулярно обследуйтесь у врача. Не откладывайте лечение “на потом”, а как можно скорее устраняйте неполадки в работе организма.
  • Позаботьтесь о рациональном питании. Оно позволяет влиять на внешний вид кожи с помощью регулярного поступления в организм достаточного количества воды, белков, жиров и углеводов.
  • Поставьте крест на вредных привычках. Алкоголь и табачный дым крайне плохо влияют на состояние всех органов, и кожа не исключение.
  • Урегулируйте режим труда и отдыха. Здоровый сон и устранение стресса благотворно отразятся не только на коже, но и на общем тонусе организма.
  • Защищайтесь от агрессивного влияния природных факторов. Специалисты советуют предохранять открытые участки тела не только от избыточного влияния солнца, но и холода.
  • Уделяйте внимание личной гигиене. Каждый день принимайте душ, используйте только личные полотенца, бритвы и другие принадлежности, а также обеспечьте коже необходимый уход.

Средства по уходу за кожей лица

Подобрать нужные уходовые продукты непросто. AGenYZ предлагает к вниманию серию Beauty Drone и дает возможность учитывать потребности кожи в текущий момент времени. Вы можете по-разному комбинировать продукты и получать желаемый результат.

Beauty Drone - это синтез новейших технологий и натуральных ингредиентов. Линейка базируется на эффективности пептидов. Они легко усваиваются организмом, не оказывают токсического и аллергического действия на организм, а также не вызывают побочных эффектов.

Мультимолекулярный гиалуроновый увлажняющий крем

Основной продукт в линейке. Даже самые дорогие антивозрастные составы не дадут ожидаемого эффекта на обезвоженной коже. Поэтому первая и главная задача уходовых процедур - обеспечить необходимый уровень увлажненности. С этой целью компания разработала продукт, который глубоко увлажняет кожу, помогает ее заживлению, стимулирует обновление и способствует разглаживанию морщин.

Антивозрастная сыворотка с комплексным действием

Грамотное увлажнение - это еще не все. Премиальная сыворотка - идеальное решение для антивозрастного ухода. Состав способствует разглаживанию кожи и укрепляет внеклеточный матрикс. Также продукт помогает обновлению клеток и восстановлению природной барьерной функции кожных покровов.

Сыворотка для абсолютного сияния кожи

И, наконец, последний штрих - продукт, который помогает добиться идеального тона лица. Действующие компоненты эффективно выравнивают цвет кожи и позволяют снизить количество пигментных пятен и веснушек, осветлить шрамы от акне. Сыворотка способствует активации естественного потенциала кожи, ее обновлению, увеличивает энергию клеток. Благодаря действию сыворотки кожа выглядит более молодой и сияющей.

Чтобы получить максимум преимуществ от системы Beauty Drone, необходимо использовать все продукты линейки. Они усиливают эффект друг друга, действуя синергетически. Так, вы можете использовать сыворотки и крем поочередно. А можете смешивать их в различных пропорциях, ориентируясь на сезонные потребности вашей кожи.