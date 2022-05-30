Игра на нефтяном эмбарго. Причем тут США

Европейский союз на экстренной встрече в выходные вновь не смог договориться об эмбарго российской нефти. Повторять попытки прийти к консенсусу там будут сегодня до начала саммита или уже в процессе (хотя прежде говорили, что «эмбарго не тема саммита». Эта мера является ключевым пунктом так называемого шестого пакета санкций, но уговорить всех потенциальных участников не вышло.

В прошлый раз эмбарго заблокировала Венгрия. Страна имеет доступ только к трубопроводу, морской альтернативы у неё нет. Как пишут западные СМИ, новое предложение содержит компромисс: запрет на импорт российской нефти по морю и отсрочку эмбарго на трубопроводную нефть - как раз в качестве уступки Венгрии.

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В попытках выйти из тупика, Европейская комиссия предложила, чтобы запрет распространялся только на российскую нефть, доставляемую в ЕС танкерами, сохраняя возможность Венгрии, Словакии и Чехии продолжать получать нефть по трубопроводу «Дружба» в течение некоторого времени, пока, как считают в ЕК, не будут найдены альтернативные источники поставок.

Игра на повышение готовилась почти три месяца, когда цены ходили вверх-вниз на 10-12 долларов и только на минувшей неделе пробили важные уровни сопротивления. Для североморской смеси таких барьером выступала отметка в 114 долларов. Даже с учетом того, что предыдущий контракт истекает, а новый стоит почти на 3,5 доллара дешевле, котировки все равно покинули ценовой диапазон и направляются в район 130 долларов, а возможно, и выше.

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Все зависит от активности спекулянтов, которые, можно не сомневаться, постараются выжать из этого движения максимум прибыли. Как известно, большинство трендов заканчивается тогда, когда ситуация начинает напоминать абсурд.

Европа, безусловно, делает все, чтобы столкнуться с массой проблем от резкого роста цен на топливо .

Уже сейчас власти Испании ввели ограничения на использование кондиционеров в общественных зданиях, что в преддверии летнего сезона несколько странно. И тем не менее, власти утверждают, что это делается в рамках стратегии по энергосбережению и снижению зависимости Европы от российских энергоносителей.

Частично поставки нефти и газа в Европу стараются взять на себя США, и здесь прослеживается очень интересная закономерность.

Штаты испытывают дефицит топлива на внутреннем рынке и сталкиваются с едва ли не рекордными ценами на бензин и дизельное топливо, но при этом активно отправляют сырье на экспорт.

Судя по всему, они пытаются решить старую и очень важную проблему: сократить дефицит внешней торговли. В том числе из-за нее Трампв свое время затеял торговую войну с Китаем.

Надо сказать, Штатам это удается. В апреле торговый баланс продемонстрировал резкий скачок: экспорт вырос на 3,1%, а импорт сократился на 5%.

Таким образом, если следовать этой логике, то высокие цены на нефть выгодны Америке, каким бы странным это не казалось и как бы активно власти страны не пытались убедить всех в том, что ведут войну с удорожанием топлива.