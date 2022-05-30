Новый глава МЧС Александр Куренков вошел в состав Совбеза

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совет безопасности (СБ) России нового главу МЧС Александра Куренкова.

Соответствующий указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания.

Владимир Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС России 25 мая. По словам президента, Куренков «не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально».

Александр Куренков родился 2 июня 1972 года в Подмосковье, окончил Московскую государственную академию физической культуры и Московский психолого-социальный институт; в 1999-м поступил на службу в органы госбезопасности. С 1999 по 2002 год работал в ФСБ, а в 2002-2021 годах служил в ФСО. До назначения главой МЧС Куренков занимал должность заместителя директора Росгвардии. В 2015 году указом президента РФ Александр Куренков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Воинское звание — генерал-майор.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Врио главы ведомства был назначен первый замминистра Александр Чуприян.