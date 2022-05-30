Новые приключения электроники: «Эльбрус» перенесут на «Микрон»

Сегодня появилась информация, что АО «МЦСТ», являющееся разработчиком российских процессоров «Эльбрус», начало переговоры о возможности переноса их производства с Тайваня на российскую фабрику «Микрон» в Зеленоградском административном округе Москвы.

Причиной этого шага стал отказ тайваньской компании TSMC, являвшейся партнером российских разработчиков микропроцессоров, продолжать сотрудничество в силу введенных против России со стороны США санкций.

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Не просто перенос, а новый проект

В случае начала производства на зеленоградском «Микроне» МЦСТ очевидно придется временно отказаться от процессоров по техпроцессу менее 90 нанометров, технологиями по выпуску которых пока еще не обладает российский производитель. Однако, считают эксперты, перенос производства в Россию станет знаковым событием.

«Мне кажется, что информацию, появившуюся в СМИ, интерпретируют не совсем верно. Фактически речь идет не о переносе производства процессоров “Эльбрус” на “Микрон”, а о планах по проектированию микросхем под технологический процесс “Микрона”. Потому что ранее спроектированные микросхемы могут запущенны только на TSMC. Чисто теоретически они могут быть перенесены на современную фабрику с топологическими нормами 28 нанометров, но не в России. На самом деле переработка микропроцессора под другую фабрику — это все равно, что заново проектировать. И когда МЦСТ заключает соглашение с «Микроном» нужно понимать, что компании предстоит разрабатывать другие микросхемы, а “Микрону” дорабатывать свой технологический процесс, чтобы выполнить процессор хотя бы на нормах 90 нанометров. Сейчас это заявлено “Микроном” как потенциальная возможность. Но опыта выполнения внешних заказов у завода нет, а значит потребуется время. По моим оценкам — не меньше года», — рассказал «Эксперту» исполнительный директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Он добавил, что подобное соглашение нельзя рассматривать как «откат» МЦСТ назад. Работа с «Микроном» откроет параллельную «ветку» в миссии компании.

«То есть, имеется “ветка”, которая связана с проектированием высокопроизводительных микропроцессоров. И ей нет альтернатив. Развитие данного направления — это либо использование зарубежных фабрик, либо проработка санкционно-устойчивых каналов», — продолжил эксперт.

«Вторая ветка связана с развитием российских микропроцессоров. И с точки зрения развития микропроцессоров — это действительно откат назад. Но еще она связана с российским контрактным производством полупроводников. Здесь правильнее сказать, что возможность для “Микрона” показать себя как контрактного производителя микросхем. До сих пор в России не научились работать в режиме контрактного производства. Однако сама жизнь учит этому. Пусть и на топологических нормах в 90 нанометров. Но как только в России эта модель производства заработает, ее можно будет масштабировать. Будет возможность перехода на более тонкие нормы», — констатировал Иван Покровский.

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Капризное и точное производство

В свою очередь директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил, что с точки зрения экномики проекта смена партнера, конечно, будет не слишком выгодна. Однако подобное решение поможет РФ выйти на новый уровень развития технологий.

«Понятно, что это от нужды. Строительство заводов по производству микросхем — это очень дорогая история. Во-первых, завод может стоить несколько млрд долларов. Во-вторых — это несколько лет строительства. Производство нужно долго налаживать, и не факт, что переход на российскую базу обеспечит такое же качество, те же сроки и так далее. Но если мы не сделаем сейчас первого шага к локализации производства электроники, то мы не сделаем его никогда. Первый шаг всегда дорог и тяжел», — заметил Алексей Зубец.

Эксперт считает, что оценивать перспективы массового производства процессоров в России пока рано. Компании и заводу предстоит слишком большая работа.

«Это очень капризное и точное производство, с большим количеством брака. Даже с использованием современного оборудования делать такие тонкие вещи крайне сложно. Если мы говорим о производстве микропроцессоров, в том числе и для гражданских отраслей, где в одном пылесосе стоит несколько чипов, то мы говорим об огромных потребностях. И чтобы наладить массовое производство уйдут годы», — заключил он.

Кроме того, он напомнил, что партнерами в развитии производства процессоров могут стать и страны СНГ, например, Белоруссия, которая уже готова предоставить свои базы.

«Когда Александр Лукашенко приезжал к Владимиру Путину, речь шла об использовании белорусской базы, которая сохранилась с советских времен. Да, она несовершенна с точки зрения современных технологических решений, но это лучше, чем ничего. Поэтому первые российские процессоры, может, и будут более “деревянными”, чем зарубежные, но помогут сократить отставание, которое имеется», — заключил Алексей Зубец.