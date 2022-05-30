Объем запасов золота у российских банков в феврале-марте сократился более чем на 20%

Согласно статистике ЦБ, объем запасов золота у российских банков за период с 1 февраля по 1 апреля 2022 года снизился более чем на 20%.

Как пишет ТАСС, в пересчете на аффинированное золото на 1 апреля текущего года в банках хранилось 44 тонны драгметалла. По состоянию на 1 февраля показатель превышал 55 тонн. Таким образом, сокращение остатков за обозначенный период составило 11,4 тонны, или 20,6%.

По данным Банка России на 1 апреля, на статье активов кредитных организаций «драгоценные металлы и камни» учтено 227,3 млрд рублей. Такой показатель является минимальным с августа 2019 года — тогда в структуре активов банков на эту статью приходилось 207 млрд рублей.

С 1 февраля по 1 апреля 2022 года объем вложений, приходящихся на данный актив, сократился с 247,5 млрд рублей на 20,2 млрд рублей, а с начала года снижение составило 38,7 млрд рублей. Наибольшее сокращение выпало на февраль, когда значение показателя уменьшилось за месяц на 19,3 млрд рублей.

С 15 марта Банк России приостановил покупку золота у кредитных организаций в целях создания условий для удовлетворения спроса населения. Такое решение объяснялось возросшим спросом со стороны населения на покупку физического золота в слитках, связанным в том числе с отменой уплаты НДС при совершении этих операций.

Закон, освобождающий с 1 марта 2022 года от НДС операции по реализации банками драгметаллов в слитках физлицам с изъятием из хранилищ банков, вступил в силу 9 марта. До этого приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «желтый металл» снова пользуется спросом как актив-убежище.