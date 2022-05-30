Названы страны, которые положительно относятся к России

Глобальный опрос, проведенный некоммерческой организации «Альянс демократий» более чем в 50 странах, свидетельствует, что отношение к России в мире поляризовалось. Если в Европе 55% опрошенных высказались за разрыв экономических связей с Россией из-за военной специальной операции российских войск на Украине, то в Азии большинство респондентов к России продолжают относиться положительно, в Латинской Америке мнение об отношении к ней разделилось приблизительно поровну. Об этом сообщает The Guardian.

Положительное отношение же сохраняется в таких многонаселенных незападных странах, как Китай, Индонезия, Египет, Вьетнам, Алжир, Марокко, Малайзия, Пакистан, Саудовская Аравия.

Очередной, четвертый по счету Индекс восприятия демократии (DPI), составляемый с 2019 года фондом «Альянс демократий», основывается на результатах опроса населения 52 многонаселенных стран Азии, Латинской Америки, Европы и США. Большинство населения в 20 странах: в Греции, Кении, Турции, Китае, Израиле, Египте, Нигерии, Индонезии, Южной Африке, Вьетнаме, Алжире, на Филиппинах, в Венгрии, Мексике, Таиланде, Марокко, Малайзии, Перу, Пакистане и Саудовской Аравии выступают за сохранение экономических связей с Россией. В Колумбии количество симпатизирующих России и негативно к ней относящихся разделилось поровну. В 31 стране, участвовавшей в опросе, 20 из которых находятся в Европе, большая часть населения поддерживает разрыв экономических связей с Москвой.

Если говорить о негативном отношении к России, то здесь впереди планеты всей и даже впереди самой Украины Польша (87%). Украина (80%) на втором месте, далее Португалия (79%), Швеция (77%), Италия и Великобритания (65%), США и Германия (62%). В Венгрии плохо к России относится каждый третий венгр (32%). Кстати, приблизительно столько же выступающих за разрыв экономических отношений с Россией и в Венесуэле (36%), которой Москва много помогает.

Среди стран с положительным отношением к России Индия (разность между процентом положительных и негативных оценок - 36%), Алжир (29%), Индонезия (14%), Саудовская Аравия (11%), Египет (7%) и Марокко (4%).

Ранее Эксперт Online сообщал, что опрос, который был проведен по заказу Европейской комиссии социологической службой Eurobarometer показал, что Кипр является единственной страной ЕС, где большинство респондентов "совершенно не согласны" (23%) или "склонны не согласиться" (28%) с тем, что Россия несет главную ответственность за ситуацию на Украине.

В результате европейского исследования зафиксирован большой разброс данных между странами по этому вопросу: так, в Болгарии не возлагают ответственность на РФ (46%), в Греции (45%), а в Финляндии таких респондентов всего 6%, в Польше - 7%, в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 17%. Что касается Венгрии, то здесь 34% опрошенных не считают Россию виновной в ситуации на Украине, при этом 10% затруднились с ответом. Велика доля таких респондентов также в Словении (39%) и Словакии (36%).