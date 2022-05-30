Песков заявил, что объективных причин для дефолта России нет

В Кремле не видят объективных причин для дефолта России в нынешней ситуации; государство готово платить по своим обязательствам.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, есть готовность их платить — будь то в рублях, или будь то по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на просьбу озвучить свое мнение относительно того, согласятся ли зарубежные держатели евробондов на новую схему оплаты, подобную введенной Москвой системе оплаты за газ, либо пойдут путем объявления дефолта.

Дмитрий Песков уточнил, что взаимодействие по данному вопросу будет осуществлять российский Минфин; по словам пресс-секретаря главы государства, «все будет зависеть от этих контактов».

Ближайшие выплаты по долларовым евробондам Россия должна произвести 23-24 июня. Однако 25 мая истек срок действия лицензии OFAC, которая разрешала западным инвесторам получать долговые платежи по суверенным облигациям России, а Минфин США заранее сообщил, что не намерен ее продлевать. Минфин РФ заявил, что Россия в отсутствие лицензии, позволяющей осуществлять выплаты по внешнему госдолгу в долларах, будет обслуживать его в рублях.

По информации агентства Bloomberg, инвесторы не получили платежи по двум выпускам евробондов «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро, выплаты по которым были совершены Минфином 27 мая.