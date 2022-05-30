Посольство Дании в РФ сообщило о приостановке приема заявлений на краткосрочные визы

Посольство Дании в России приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы и виды на жительство.

Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

«До дальнейшего уведомления посольство королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в период до возобновления приема документов для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.

В начале апреля власти Дании приняли решение о высылке 15 российских дипломатов. Это объяснялось тем, что датские спецслужбы подозревали их в принадлежности к российской разведке. Посол России в Дании Владимир Барбин указал на то, что Копенгаген не привел никаких доказательств противоправной деятельности россиян.

В качестве ответной меры Москва 5 мая объявила персонами нон грата семерых сотрудников датского посольства в РФ. В сообщении МИД РФ подчеркивалось, что Россия сохраняет за собой право на дополнительные шаги в ответ на недружественные действия Копенгагена, «которые будут доведены до датской стороны позднее».