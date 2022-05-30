Россия с 1 июня введет квоты на экспорт лома

С 1 июня Россия вводит тарифные квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Пошлины будут действовать до 31 июля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

При экспорте лома в объеме до 540 тыс. тонн пошлина составит 100 евро за тонну, при более высоком объеме — 290 евро за тонну.

«Установленный объем тарифной квоты (до 540 тыс. т) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики. Принятое решение направлено на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье отечественных металлургических предприятий», — указывается в сообщении кабмина.

Уточняется, что пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.

В конце марта Минэкономразвития приняло предложение Минпромторга о введении тарифной квоты в размере 810 тыс. тонн на экспорт лома и отходов черных металлов. Ставка экспортной пошлины внутри квоты должна была составить 5%, но не менее 100 евро за тонну, ставка неквоты —5%, но не менее 290 евро за тонну. Новые правила должны были вступить в силу 1 мая и действовать до 31 июля 2022 года.

С 15 мая в России введен разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов. Для добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, которую будет выдавать Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и разрешений; у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для этого документы. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно. Решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений — металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями.

В 2021 году правительство на фоне роста мировых цен на черные и цветные металлы уже вводило временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию и обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов.