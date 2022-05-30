Российские военные уничтожили украинскую батарею гаубиц итальянского производства

Российский беспилотник обнаружил позиции армии Украины с итальянскими буксируемыми гаубицами; они были поражены артиллеристами РФ.

Уничтожение взвода украинских военных и 155-мм итальянских гаубиц подтвердил контроль с БПЛА, сообщили в российском Минобороны.

«После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов со 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Италия поставила Украине гаубицы FH70, отмечает «РИА Новости».

Как сообщил на утреннем брифинге 30 мая официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточные ракеты воздушного базирования войск РФ поразили два командно-наблюдательных пункта батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), узел связи, а также 34 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также средства ПВО сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Каменка, Бражковка, Глинское Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования «Юг» в районе Нового Буга Николаевской области, 593 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 55 артиллерийских и минометных батарей. Были уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки в ДНР.

Российская артиллерия нанесла удар по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве, уничтожив свыше 15 украинских танков и боевых машин пехоты и пять артиллерийских орудий крупного калибра, рассказал представитель Минобороны.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в центре Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв. В настоящий момент известно о двух пострадавших, их жизни находятся вне опасности, пишет ТАСС. Глава города Галина Данильченко назвала инцидент терактом, возложив ответственность за произошедшее на Киев.