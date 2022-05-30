Рубль вернулся на правильный курс

Утро понедельника ознаменовалось мощным укреплением рубля. К полудню российская валюта отвоевала у доллара почти 5,5% стоимости.

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Как это всегда происходит по понедельникам в последние месяцы, тон торгам задали инвесторы, которые с открытием торгов начали сбрасывать доллары, купленные в пятницу для хеджирования позиций по акциям и облигациям. К ним тут же присоединились спекулянты, фиксируя огромную прибыль, заработанную на росте пары доллар-рубль в последние дни прошлой недели.

Судя по высоким оборотам торгов, экспортеры также стали продавать валютную выручку, опасаясь, что в дальнейшем курс для них будет еще более неблагоприятным.

Не исключено, что в ближайшее время рублевые активы начнут получать поддержку и от снижения градуса напряженности отношений Россия-Запад. Европейским странам нужно решать продовольственную проблему. Корень ее кроется даже не в том, что некие «беднейшие страны» будут голодать в отсутствие поставок российского и украинского зерна, а в том, что цены на продовольствие растут во всем мире, и это отражается на стоимости основных продуктов питания в Европе.

В частности, биржевые цены на пшеницу с начала года выросли на 50%. Но пшеница — это не только хлеб и макароны, это еще корм для скота. С другими кормами также есть проблемы: кукуруза и соя подорожали на 30%. Это неизбежно приведет в самом ближайшем времени к росту цен на мясо, птицу и рыбу.

В выходные между лидерами России, Франции и Германии прошли переговоры, касавшиеся в том числе вывоза зерна с Украины. Но даже решение этого вопроса лишь отложит проблему. Нет никаких сомнений в резком падении урожая на Украине из-за спецоперации, а Россию нужно будет еще «уговорить» увеличить экспорт зерна.

Кроме того, на Западе зреет вопрос, касающийся необходимости снятия санкции с производителей удобрений России и Белоруссии, поскольку рост цен на удобрения приводит к снижению урожайности и повышению цен на продовольствие. В таких условиях имеет смысл наращивать позиции по акциям производителей удобрений «Фосагро» и «Арон», а также одного из крупнейших агропромышленных холдингов — «Руасгро».

В общем, любой контакт между Россией и странами Запада сейчас является позитивом, и рубль его начал отыгрывать. Говорить же о том, что российская валюта достигла каких-то пределов укрепления и будет слабеть, пока рано. По-прежнему, фундаментальная сила отечественной валюты велика, экспортная выручка значительно превышает внутренний спрос на валюту, способствуя формированию рекордного профицита торгового баланса России.

Пять недель подряд наблюдается рост спекулятивного интереса к рублю. В пятницу поздно вечером американская Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что объем спекулятивных позиций трейдеров, направленных на укрепление рубля, на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка на прошлой неделе вновь обновил исторический рекорд, составив 19,7 тыс. контрактов.

С технической точки зрения картина также не поменялась: прошлую неделю пара доллар-рубль завершила ростом после 5 недель снижения, но это выглядит пока лишь технической коррекцией на фоне фиксации прибыли. Теперь техническая перепроданность пары доллар-рубль снята, и спекулянты будут с меньшей осторожностью играть на укрепление курса рубля.

Российский рынок акций открылся ростом, но к полудню скатился в «красную» зону. Во многом это произошло из-за укрепления рубля — этот фактор неблагоприятен для акций экспортеров.

Однако на спрос в отношении акций «Газпрома» он не повлиял — бумага подорожала за первые два часа торгов на 1,5%. Ее тянут вверх ожидания рекордной выручки компании в этом году. Продавать же акции жалко: через несколько месяцев инвесторы получат на свои счета 52 рубля дивидендов на каждую акцию «Газпрома», которая сейчас стоит около 300 рублей.

С точки зрения технического анализа, отметка 300 рублей является техническим сопротивлением для роста акций «Газпрома». Пробой этого уровня откроет дорогу для движения к следующей цели в районе около 340 руб. Но для этого необходим какой-то драйвер. Не исключено, что им может стать публикация отчета компании за первый квартал текущего года.

На мировом финансовом рынке ситуация позитивна: растут американские фьючерсы и европейские фондовые индексы. Дороже $116 за баррель стоит нефть, отыгрывая вполне обоснованные риски того, что Европа откажется от закупок российской нефти, за исключением поступающей по трубопроводному транспорту. Это нанесет не сильный, но чувствительный удар по российской нефтянке, которая пока еще не смогла полностью переориентировать поставки нефти на Восток.

В целом российский рынок акций продолжает оставаться в боковике. Похоже, что штурм сопротивления 2450-2500 пунктов по Индексу Мосбиржи вновь откладывается. Поддержкой для рублевого индикатора выступает район 2200 пунктов.