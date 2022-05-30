Сочи обогнал Москву по ценам на элитное жилье

В первом квартале 2022 года средняя цена 1 квадратного метра в элитных новостройках Сочи выросла на 17% и достигла 2,1 млн рублей. Город вышел на первое место в России по уровню цен в элитном сегменте жилья. Об этом сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на исследование экспертов Knight Frank Russia.

Второе место в этом рейтинге занимает Москва — там средняя цена квадратного метра в элитных новостройках за квартал увеличилась на 19%, до 1,6 млн рублей. На третьем месте — Санкт-Петербург. Цены на жилье премиум-класса там выросли на 14%, до 606 тыс. рублей за 1 кв. метр.

«За первый квартал 2022 года средневзвешенная цена на первичном рынке элитной недвижимости Сочи выросла на 17%, что связано как со снижением курса рубля (один проект из четырех, представленных в продаже, номинирован в долларах), так и с прямым повышением цен в строящихся объектах», — отметила региональный директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.

По мнению экспертов, значительный рост цен на элитную недвижимость в Сочи обусловлен еще и активным спросом состоятельных россиян, которые стремятся таким образом сохранить средства.

В первом квартале текущего года средняя цена квадратного метра в новостройках Сочи (включая все сегменты) составила 339,3 тыс. рублей. По данным «ЦИАН.Аналитики», это больше, чем в Москве, где средний «квадрат» стоил 315,1 тыс. рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что квартиры на первичном рынке жилья в России подорожали за прошедший год на треть. Средняя цена за квадратный метр в новостройках установилась на уровне 93,5 тыс. рублей. Самая большая динамика роста цен на новостройки была зафиксирована в Сочи — практически вдвое за год, а Москва вышла в лидеры по цене квадратного метра — 310,9 тыс. рублей (+26,5%).

