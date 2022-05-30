Спекулянт нынче клюет на рубль

Мощное укрепление рубля сегодня продолжалось до обеда. К 14.00 мск российская валюта сумела отвоевать у «американца» 8,5% стоимости: курс уходил в район 61 руб. за доллар.

«Ослабление россиянина оказалось непродолжительным, так как торговый баланс имеет явный перекос в сторону доходов от экспорта. Частный спрос на валюту может начать проявляться через две недели, когда начнут завершаться высокодоходные банковские депозиты, открытые в марте на фоне повышения ставки ЦБ РФ до 20%», — отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Однако, отобедав, спекулянты начали фиксировать огромную внутридневную прибыль, в результате чего рубль откатил от максимумов дня. Но нельзя исключить, что под занавес торгов он предпримет еще одну попытку укрепления. Похоже, что теперь роль спекулянтов на внутреннем валютном рынке резко возрастет.

Сегодня к 17.00 мск на Мосбирже по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано свыше 173 млрд руб. — больше, чем за прошлую пятницу. Вообще же в последние 10 дней обороты торгов рублем выросли в 1,5-2 раза, что является свидетельством притока средств спекулянтов на валютный рынок. Теперь именно они будут определять его краткосрочную динамику. Причем, спекулянтам неважно, зарабатывать деньги на снижении или на росте курса рубля.

Стоит ожидать, что в курсообразовании российской валюты резко вырастет роль технического анализа, в соответствие с правилами которого совершают сделки очень многие активные трейдеры. Этот фактор сказался и сегодня: диапазон 60-62 руб. за доллар является сильной преградой для укрепления рубля. Если он будет пробит, рост рубля может резко усилиться. И поводы для такого сценария есть.