Спекулянт нынче клюет на рубль

Мощное укрепление рубля сегодня продолжалось до обеда. К 14.00 мск российская валюта сумела отвоевать у «американца» 8,5% стоимости: курс уходил в район 61 руб. за доллар.
«Ослабление россиянина оказалось непродолжительным, так как торговый баланс имеет явный перекос в сторону доходов от экспорта. Частный спрос на валюту может начать проявляться через две недели, когда начнут завершаться высокодоходные банковские депозиты, открытые в марте на фоне повышения ставки ЦБ РФ до 20%», — отмечает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Однако, отобедав, спекулянты начали фиксировать огромную внутридневную прибыль, в результате чего рубль откатил от максимумов дня. Но нельзя исключить, что под занавес торгов он предпримет еще одну попытку укрепления. Похоже, что теперь роль спекулянтов на внутреннем валютном рынке резко возрастет.
Сегодня к 17.00 мск на Мосбирже по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано свыше 173 млрд руб. — больше, чем за прошлую пятницу. Вообще же в последние 10 дней обороты торгов рублем выросли в 1,5-2 раза, что является свидетельством притока средств спекулянтов на валютный рынок. Теперь именно они будут определять его краткосрочную динамику. Причем, спекулянтам неважно, зарабатывать деньги на снижении или на росте курса рубля.
Стоит ожидать, что в курсообразовании российской валюты резко вырастет роль технического анализа, в соответствие с правилами которого совершают сделки очень многие активные трейдеры. Этот фактор сказался и сегодня: диапазон 60-62 руб. за доллар является сильной преградой для укрепления рубля. Если он будет пробит, рост рубля может резко усилиться. И поводы для такого сценария есть.
«Доходы России от экспорта нефти и газа весной этого года были весьма высокими, несмотря на санкции Запада. В апреле РФ получила от продажи нефти и газа 1,8 трлн руб., хотя месяцем ранее этот показатель составлял 1,2 трл, — рассказал «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — Таким образом, за последний месяц жесткие санкции себя еще никак не проявили, оставаясь долгосрочным фактором влияния. Санкции были задекларированы только в середине I квартала, и будут оказывать влияние всю оставшуюся часть года. Негативный эффект от этих процессов мы увидим в ближайшие месяцы. А пока в страну продолжает поступать валютная выручка за проданное сырье. Если раньше, благодаря действиям ЦБ РФ, рубль показывал стабильность, теперь движения курса на 6-9% на какое-то время станут нормой. Обращать внимание стоит только на среднесрочные ценовые тренды».
Впрочем, единого мнения у аналитиков относительно будущего российской валюты нет. Кто-то считает, что сегодня мы видели техническую коррекцию в рамках начавшегося ослабления. Другие придерживаются противоположенного мнения, говоря, что сильное падение рубля во второй половине прошлой недели как раз и было коррекцией, а тренд на укрепление российской валюты остается в силе.
Позицию рублевых «быков» озвучил «Эксперту» управляющий активами УК «ПСБ» Андрей Алексеев: «Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 3 процентных пункта на внеплановом заседании стало триггером для мощной локальной спекулятивной покупки доллара на прошлой неделе. Глобально же изменение ключевой ставки пока мало меняет ситуацию на внутреннем валютном рынке в условиях введенного контроля капитала. Продажа рекордной валютной выручки от экспортеров по-прежнему не находит встречных покупок из-за резкого снижения объема импорта в страну и инвестиционного спроса. Сегодня мы видим продолжение сформировавшегося ранее тренда на укрепление рубля».
«Курс рубля на внутреннем рынке в обозримой перспективе будет зависеть от баланса спроса-предложения валюты, — осторожно говорит Потавин. — Пока нефть и газ дорогие, действуют валютные ограничения по движению капитала, и при этом импорт товаров в Россию остается слабым — рубль будет сохранять сильную динамику. Однако если иностранная валюта прекратит среднесрочное снижение, она станет интересна для покупки ее населением со спекулятивными целями. Поэтому курс рубля может быстро качнуться в обратную сторону — вероятно, этот процесс мы будет наблюдать во второй половине 2022 года».
Сегодня рубль действительно получает поддержку от нефти. Цена июльского контракта на сорт Brent, который заканчивается завтра, ушла выше отметки $120/барр. «Августовская» нефть стоит примерно на $3 дешевле.
Для роста нефти есть несколько поводов. Прежде всего, ее покупают на ожиданиях возобновления работы промышленных предприятий в Шанхае с июня. Заявления китайских властей о том, что рост заболеваемости коронавирусом в Пекине находится под контролем, также добавило оптимизма рынку. В Штатах начался сезон отпусков, когда потребление бензина существенно возрастает.
Наконец, с повестки дня не уходит вопрос об отказе Европы от российской нефти. Впрочем, это оказывает ценам скорее психологическую поддержку: ЕС пока планирует продолжать покупку трубопроводной нефти, а от танкерной нефти намерен отказаться в течение полугода. Естественно, что в нынешних условиях никакие полугодовые прогнозы и планы нельзя рассматривать как руководство к действию.
Крепкий рубль продолжает свое «красное» воздействие на рынок акций, который теряет чуть более полупроцента. Вниз Индекс Мосбиржи тянут бумаги нефтяников и металлургов. Несмотря на рост нефти, акции «Лукойла» и «Роснефти» падают более чем на 3%: есть мнение, что России и дальше придется сокращать добычу, и выросшие цены на нефть не компенсируют выпадающие физические объемы экспорта.
Причем, акции «Роснефти» не поддержало даже сообщение компании о рекомендации собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 23,63 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 6%. Всего же, с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов, по итогам прошлого года акционеры получат рекордные 41,66 руб. на акцию.
В целом же ситуация на рынке акций принципиально не меняется: Индекс Мосбиржи остается в боковике с границами 2200-2500 пунктов и, похоже, выходить из него пока не намерен.