ЦБ выпустил монету к юбилею нелегальной разведки

Банк России 30 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «100-летний юбилей нелегальной разведки» (каталожный номер 5111-0462). Тираж монеты — 3 тыс. штук, сообщается на сайте ЦБ.

«Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм», — говорится в сообщении ЦБ.

На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне изображена скульптурная композиции в честь отечественных разведчиков «Отечество, доблесть, честь» на фоне главного входа в штаб-квартиру Службы внешней разведки России. По окружности имеются рельефные надписи: «Без права на славу во славу державы», «Управление «С», «100 лет», «СВР России», разделенные изображениями малой эмблемы нелегальной разведки и лавровой ветви.

Ранее «Эксперт» писал, что ЦБ выпустил килограммовые золотые и серебряные монеты в честь Петра I. Памятные серебряные монеты «350-летие со дня рождения Петра I» серии «Исторические события» имеют номинал 3 рубля и 100 рублей, золотая — 10 000 рублей. Серебряная монета вышла тиражом 500 штук, золотая — 50 штук.

